Con 9 años ya intentó asaltar un bus y expone la cruda realidad de los niños captados por el crimen

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La violencia criminal continúa extendiéndose entre los menores de edad en el Perú. Mientras algunos adolescentes terminan como víctimas directas de homicidios, otros son captados por organizaciones delictivas y utilizados para participar en diferentes actividades criminales. Las cifras oficiales reflejan la gravedad de este escenario: 67 adolescentes de entre 12 y 17 años fueron asesinados hasta el 23 de agosto de 2026, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) analizados por el especialista en datos Juan Carbajal.

Según información difundida por Latina Noticias, 46 de estos homicidios tuvieron como causa proyectiles de arma de fuego, una cifra que evidencia la exposición de los menores a una violencia cada vez más letal. Juan Carbajal advirtió que, al comparar los primeros ocho meses de 2026 con el mismo periodo de 2025, ya se registra un incremento de los homicidios de adolescentes cometidos mediante armas de fuego.

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El panorama adquiere mayor preocupación debido a que, en menos de ocho meses de 2026, la cantidad de adolescentes asesinados ya superó el número registrado durante todo 2024 y se aproxima al total de 88 homicidios contabilizados en 2025.

Armas de fuego, principal factor de letalidad

Los registros del Sinadef también permiten dimensionar el peso de las armas de fuego en los homicidios de menores. De los 67 adolescentes asesinados hasta el 23 de agosto, 46 perdieron la vida a causa de proyectiles de arma de fuego. Es decir, cerca de siete de cada diez casos estuvieron relacionados con este tipo de armas.

Para Juan Carbajal, la tendencia podría mantenerse durante los últimos meses del año. Si el ritmo de homicidios observado hasta agosto continúa durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el 2026 podría terminar con una cifra superior tanto de adolescentes asesinados como de casos en los que las armas de fuego fueron identificadas como el agente causal.

“Si esto sigue su tendencia, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es muy probable que lamentablemente el 2026 también supere, no solo en la cantidad total de homicidios de adolescentes, sino también en cuanto al agente causal”, explicó el analista.

La situación refleja el nivel de exposición al que están sometidos niños y adolescentes frente a la violencia criminal. Por su edad, deberían desarrollar principalmente sus actividades en espacios vinculados con los estudios, la familia y la construcción de sus proyectos personales. Sin embargo, cada vez más menores terminan siendo alcanzados por la violencia relacionada con la delincuencia.

Menores captados por organizaciones criminales

El problema no se limita a los adolescentes que terminan siendo víctimas de homicidio. Al mismo tiempo, existe una creciente preocupación por la captación de menores de edad por parte de organizaciones criminales para involucrarlos en actividades delictivas.

Una intervención policial permitió conocer un caso que refleja hasta qué punto puede llegar esta problemática. Durante el operativo, un menor aseguró tener 9 años y estar próximo a cumplir los 10. Cuando un agente policial le preguntó qué había ocurrido, el niño respondió que él y otras personas tenían la intención de asaltar un bus.

El caso vuelve a poner en evidencia la utilización de menores en actividades criminales y la exposición temprana de niños y adolescentes a entornos en los que la violencia y el delito pueden llegar a formar parte de su vida cotidiana.

Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdez, uno de los elementos que contribuye a agravar este escenario es la disponibilidad de armas de fuego que circulan al margen de los mecanismos formales de control.

“El problema no es el registro formal, el problema es lo informal. El problema es las armas que entran de contrabando”, sostuvo.