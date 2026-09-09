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VER Perú vs Brasil EN VIVO HOY | Las Matadoras juegan contra las locales en el Maracanazinho por la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El compromiso empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de su estreno ante Argentina, las dirigidas por Antonio Rizola tendrán que verse las caras con el equipo favorito para llevarse el único boleto a los Juegos Olímpicos y alguno de los cupos para el Mundial 2027.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil vóley?

En territorio nacional, el partido Perú vs Brasil se jugará desde las 6.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 5.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 10)

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y brasileñas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD). Además, la CSV (Confederación Sudamericana de Vóley) permitirá ver el cotejo en su canal de YouTube.

¿Cómo ver Perú vs Brasil vóley ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs. Brasil vóley online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación o la página web de Latina TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partido.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley