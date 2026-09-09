Oposición rechaza pedido de facultades: se impone en cinco comisiones de la Cámara de Diputados

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En el Congreso, el bloque opositor se posiciona en contra del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Ya son cinco las comisiones de la Cámara de Diputados donde se ha impuesto una opinión negativa respecto de esta solicitud. En una de estas comisiones se emitió una opinión desfavorable sobre el pedido del Gobierno, la cual fue aprobada. Mientras que otros cuatro grupos de trabajo rechazaron informes en los que se planteaba una opinión favorable a la delegación de facultades o de plano rechazaron el pedido.

Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía y Minas —presidida por la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú)— aprobó un informe en el que se señala que no era viable otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materias relacionadas con el sector que rige el grupo de trabajo.

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De acuerdo con el informe, los temas propuestos en materia de minería e hidrocarburos merecían un debate más amplio, que involucrara a diversos actores de la sociedad civil y a congresistas de las Cámaras de Diputados y Senadores.

En el Ejecutivo, el pedido en este rubro solicitaba facilidades para que la actividad privada pueda continuar con las exploraciones y explotaciones de minerales e hidrocarburos. Además, se buscaba realizar acciones que brindaran una mayor seguridad jurídica a las empresas mineras que trabajen dentro del territorio nacional, sin especificar a qué acciones se referían.

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Rechazados cuatro informes con opiniones favorables

En la Comisión de Ciencia, Tecnología y Ambiente se concluyó que era técnicamente viable otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo respecto de aspectos relacionados con la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital.

El informe que contenía la opinión favorable fue sometido a votación y no obtuvo el respaldo necesario. Los miembros del grupo de trabajo rechazaron la propuesta con nueve votos en contra, frente a siete a favor y una abstención. Los votos en contra provinieron del bloque opositor, mientras que los votos a favor fueron de Fuerza Popular y uno de Renovación Popular.

En la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, la situación fue similar, con la diferencia de que en este grupo de trabajo no se redactó un informe. La comisión liderada por Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) decidió votar directamente sobre el pedido. Solo seis parlamentarios —todos de Fuerza Popular— votaron a favor de otorgar las facultades en áreas relacionadas con el sector. El bloque opositor respondió con 11 votos en contra. También se registraron dos abstenciones: una de Obras y otra de Renovación Popular, que decidió no dar su apoyo explícito al fujimorismo en esta votación.

La otra comisión donde Fuerza Popular no pudo imponer una opinión favorable al proyecto del Gobierno fue la de Producción. Diez votos en contra del informe favorable a la solicitud del Ejecutivo se impusieron a los ocho votos reunidos por el partido fujimorista y Renovación Popular.

La última comisión que se sumó al rechazo de un informe con una opinión favorable al pedido fue la Comisión de Trabajo. El grupo de trabajo, liderado por Eduardo Castillo (Fuerza Popular), decidió, con 10 votos en contra —provenientes en su totalidad del bloque opositor—, rechazar este parecer.

Otra comisión donde se debatirá un próximo informe de opinión es la Comisión de Economía. En su última sesión, el ministro Elmer Cuba, titular en la cartera del sector, se ausentó para exponer los detalles alegando que ya lo había hecho en la Comisión de Constitución. Este grupo de trabajo es presidido por José Marcelo Salazar, diputado de Ahora Nación. Al ser esta bancada parte del bloque opositor, es probable que el informe —que se presentaría este próximo lunes 14— determine que no es viable dar las facultades al Ejecutivo en esta área.

Obras y el Partido del Buen Gobierno reúnen abstenciones

Dentro de las votaciones para definir las opiniones de las comisiones especializadas, algunos congresistas optaron por desmarcarse de su rol de oposición y, sin respaldar al Ejecutivo, se abstuvieron. Los casos reúnen a representantes de dos grupos que forman parte del autodenominado “Bloque Democrático”: Obras y el Partido del Buen Gobierno.

En el caso del Partido del Buen Gobierno, Hilda Judit Fernández no votó ni a favor ni en contra del informe presentado por la Comisión de Ciencia. Al respecto, La República trató de comunicarse con la representante para conocer la razón de su voto. Sin embargo, desde el despacho de la congresista se indicó que no sería posible establecer comunicación hasta después del cierre de esta nota.

Obras se desmarcó más que el Partido del Buen Gobierno. Dos diputadas de la agrupación votaron en abstención. Andrea Medina lo hizo en la Comisión de Producción, mientras que Jeeny Samanez lo hizo en la de Infraestructura.

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Dos batallas ganadas por el fujimorismo gracias a Obras

Justamente, ambas diputadas le dieron su primera “victoria” al fujimorismo. En la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad se aprobó la opinión favorable al pedido de facultades del Gobierno luego de que Samanez votara a favor y Medina decidiera abstenerse. Esto derivó en un empate que tuvo como voto dirimente el de Arturo Alegría, presidente del grupo de trabajo y vocero fujimorista.

Víctor Piñán, diputado de Obras y vocero de la bancada, declaró a La República que este voto se produjo como resultado de una falta de coordinación.

“Ha habido una descoordinación con las dos diputadas: una aprobó a favor del informe en la Comisión del Ambiente y la otra colega se abstuvo. Ya se coordinó con ellas y hemos tomado a bien corregir estas descoordinaciones para lo sucesivo. Se trató de una falta de coordinación previa, pero ya se ha corregido en las últimas comisiones donde se han visto los informes acerca de la delegación de facultades, donde Obras ha votado rechazando el informe emitido”, indicó.

Piñán aseguró que desde Obras solo apoyarán el pedido de facultades en materias relacionadas con el Fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad, en línea con la posición de gran parte de la oposición legislativa.

“Hemos sostenido una reunión como bancada donde hemos reafirmado nuestra posición inicial. Vamos a otorgar dentro de la delegación de facultades solamente los temas más importantes y urgentes para el país, que son dos principalmente: seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño. Todo lo relacionado a seguridad ciudadana y al Fenómeno de El Niño son las dos únicas materias sobre las cuales nosotros vamos a otorgar estas facultades al Ejecutivo; sobre el resto hemos quedado en que no las vamos a otorgar”, apuntó.

La otra opinión favorable provino de la Comisión de Defensa. El grupo de trabajo es liderado por el diputado de Renovación Popular, Alex Segura. En ella, dos diputados de Obras se abstuvieron: Máximo Peralta y Andrea Medina, quien sumó su tercera abstención. El Partido del Buen Gobierno también sumó apoyos al Gobierno: Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor del informe. Ambos diputados hicieron hincapié en que lo hacían dejando en claro las observaciones hechas al informe desde la bancada del partido de Jorge Nieto.