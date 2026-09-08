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Chan Chan es centro de un nuevo hallazgo arqueológico en el Perú. Las autoridades informaron este martes sobre el descubrimiento de una plataforma funeraria casi intacta que conserva los restos de 38 individuos de alto estatus, con sus respectivos ajuares y artefactos que permanecieron ocultos durante más de 600 años.

Según la Agencia Andina, el hallazgo se produjo en el conjunto amurallado Utzh An, antiguo Palacio Gran Chimú, durante las investigaciones y trabajos de conservación que ejecuta el Ministerio de Cultura (Mincul), a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH). El descubrimiento aporta nueva y valiosa información para comprender la cultura Chimú, señaló el titular del sector, Alberto Beingolea.

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Hallazgo en Chan Chan

¿Cómo es la infraestructura descubierta en Chan Chan que conservó restos humanos por más de 600 años?

Según explicó el arqueólogo responsable de la investigación, Jorge Meneses, la plataforma funeraria consta de una cámara central, de 1.2 metros de ancho y 5 metros de fondo, y dos cámaras laterales. Para alcanzar la cámara central, se cuenta con una entrada e inmediatamente una escalinata que permite descender unos 2.5 metros hacia la cámara que también posee una hornacina. Esta cámara contenía los restos de una persona con muchas piezas arqueológicas en concha y metal.

En cuanto a las dos cámaras laterales, Meneses indicó que estas tienen 1.5 metros de ancho por 8 metros de largo y 3.5 metros de profundidad respecto al nivel de superficie de trabajo. Agregó que el contenido de ambas cámaras fue distinto: una de ellas carecía de restos óseos y contaba con algunas armas y emblemas de metal, mientras que en la otra se han registrado hasta el momento 20 individuos sepultados, que sumado a otros 18 encontrados en esta plataforma funeraria suman 38 en total.

Entre los individuos, agregó, resalta uno cuyo tratamiento funerario se aparta de manera excepcional del patrón conocido para la sociedad Chimú. En el fondo de una de las cámaras, su cuerpo fue colocado completamente extendido, una disposición inusual frente a los entierros en la antigua civilización que se caracterizaban por posiciones flexionadas o flexionadas sentadas.

Hallazgo Mincul

Un hallazgo con valor excepcional para la arqueología del Perú

Meneses destacó que este hallazgo tiene un valor excepcional para la arqueología peruana. “Lo que se conocía de tumbas de elite chimú hasta antes de este descubrimiento proviene de plataformas saqueadas y destruidas desde tiempos coloniales, con contextos alterados e incompletos y con objetos de valor expuestos en colecciones y museos. Ahora los arqueólogos tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma hace casi 600 años”, resaltó.

Asimismo, Henry Gayoso Rullier, jefe de la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, dijo que esperan seguir descubriendo nuevas evidencias sobre la función y la historia ocupacional del conjunto amurallado. “Pero también aspiramos a aclarar lo que hasta hoy resulta un pasaje oscuro en la arqueología de Chan Chan: conocer de manera más certera cuándo y de qué forma los incas ocuparon Chan Chan luego de la invasión y conquista del valle de Moche”, mencionó.