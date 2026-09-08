Comisión de Energía y Minas calificó de "no viable" dar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en el sector

Comisión presidida por Yenifer Paredes dio opinión negativa a proyecto presentado por el Poder Ejecutivo | Composición: LR.

Comisión presidida por Yenifer Paredes dio opinión negativa a proyecto presentado por el Poder Ejecutivo | Composición: LR.

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La Comisión de Energía y Minas concluyó que no es viable otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias relacionadas con el sector. Esta decisión fue adoptada con 11 votos a favor y ocho en contra. La opinión fue solicitada por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, donde se debate el pedido formulado por el Gobierno.

De acuerdo con el informe, el principal argumento de la Comisión para negar la viabilidad de otorgar las facultades es que los temas relacionados con el sector minero deben ser debatidos ampliamente y con los actores —políticos y ciudadanos— involucrados. Esto se debe a las consecuencias que pueden tener en materia ambiental, económica y social.

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Dentro de su pedido de delegación de facultades, el Gobierno ha solicitado modificar la normativa relacionada con la minería para que las empresas dedicadas a la explotación de minerales puedan contar con una mayor seguridad jurídica. El pedido no especifica en detalle en qué consistirían estos cambios.

Del mismo modo, el proyecto presentado por el Ejecutivo también solicita facultades para facilitar que empresas privadas inviertan en la exploración, extracción y almacenamiento de petróleo y gas. Para ello, propone simplificar los contratos y permisos relacionados con este sector.

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Debate en la Comisión de Energía y Minas

Previo a la decisión adoptada por la mayoría de la Comisión de Energía y Minas, los diputados del bloque oficialista y de la oposición debatieron sobre la opinión que se haría llegar a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, calificó la negativa al pedido de facultades como un no porque no e indicó que los argumentos expuestos en el informe presentado por la Comisión carecen de fundamento.

“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo cumple en la parte formal. (…) El informe que ha realizado su presidencia no señala ninguno de los argumentos que están en la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo)”, sostuvo.

Por su parte, Marino Lavado (Juntos por el Perú) coincidió con el informe presentado en que el tema merece un debate más amplio.

“Esto se puede hacer con los actores, construir con los actores y resolver los grandes problemas de este país. Hay aspectos que necesitan un amplio debate y que necesitan de la participación ciudadana. No podemos hacer esto corriendo, y eso es lo que parece que pretende el Ejecutivo”, señaló.

Ministro Guillermo Shinno es citado a informar sobre su labor

La Comisión de Energía y Minas acordó citar al ministro del sector, Guillermo Shinno, para que explique ante sus integrantes los planes de su cartera y los lineamientos de la Política General del Sector Energía y Minas. La presentación del funcionario está programada para el 15 de septiembre, durante una sesión del grupo de trabajo.

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La invitación recibió el respaldo de 18 congresistas. Durante su participación, Shinno también deberá informar sobre los avances en la elaboración y presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Asimismo, los integrantes de la comisión pidieron al ministro que detalle la situación de las comunidades afectadas por las actividades mineras. También deberá brindar información sobre el estado de los recursos naturales que podrían resultar perjudicados como consecuencia de la explotación minera.