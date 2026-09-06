Persiguen y asesinan a padre frente a su hija de 5 años en el Callao: la menor también fue baleada

La víctima se encontraba junto a su menor hija cuando fueron atacados a balazos | Composición LR

La víctima se encontraba junto a su menor hija cuando fueron atacados a balazos | Composición LR

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Un padre de familia fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su vehículo junto a su hija de apenas cinco años por la zona de Bocanegra, en el Callao. El ataque fue perpetrado por presuntos sicarios que persiguieron el automóvil y dispararon directamente contra el conductor.

La menor también resultó herida y permanece internada en el hospital Negreiros. La víctima fue identificada como Hugo Luna Tapia, de 35 años, quien recibió seis impactos de bala durante el atentado.

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Víctima asesinada dentro de su auto

De acuerdo con las primeras investigaciones, Luna Tapia se encontraba al volante de un automóvil negro cuando comenzó a ser perseguido por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los testigos señalaron que escucharon una ráfaga de disparos mientras los atacantes seguían al vehículo y abrían fuego contra el conductor.

La persecución se habría extendido durante varios metros. En un intento por escapar de los agresores, Luna Tapia perdió el control del automóvil y terminó impactando contra postes ubicados en la zona. La violencia del choque provocó graves daños en la parte delantera del vehículo.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias y acordonar la escena del crimen. Las autoridades vienen revisando las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, que podrían aportar información sobre la ruta seguida por los sicarios y permitir identificar a los responsables.

Aunque Luna Tapia fue trasladado a un establecimiento de salud todavía con signos vitales, la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos provocó su muerte.

En tanto, su hija de cinco años también fue alcanzada por las balas y permanece internada en el hospital Negreiros, donde recibe atención médica. El ataque generó preocupación entre los vecinos de Bocanegra debido a que los delincuentes utilizaron armas de fuego contra un vehículo en cuyo interior se encontraba una menor.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato y establecer la identidad de los autores. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia y las evidencias recogidas en el lugar serán claves para reconstruir la persecución y determinar cómo se produjo el ataque.

El crimen vuelve a poner en evidencia la preocupación por la violencia armada en el Callao, donde el accionar de presuntos sicarios y los ataques ejecutados desde motocicletas mantienen en alerta a los vecinos.