Es falso que candidatos de Podemos Perú, Progresemos y Alianza para el Progreso lideren intención de voto para la alcaldía distrital de Mala, Cañete, con más de 15%

LO FALSO:

Los candidatos de Podemos Perú, Progresemos y Alianza para el Progreso a la alcaldía distrital de Mala, Cañete, lideran la intención de voto con más de 15%.

LO VERDADERO:

‘Grupo de Estudio Mala’, al que se le atribuye la encuesta, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El estudio incluye una ficha técnica que omite información metodológica exigida por el Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales.

Además, presenta logotipos que difieren de los originales de las organizaciones políticas.

En el marco de la campaña previa a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, comenzó a circular en Facebook una supuesta encuesta atribuida a ‘Grupo de Estudio Mala’. En ella, Henry Hurtado, de Podemos Perú, figuraba como el candidato con mayor intención de voto para la alcaldía distrital de Mala, en Cañete, con 15,6%; seguido de Gilmer Ponce, de Progresemos, con 15,2%; Claudia Tarazona, de Alianza para el Progreso, con 15%; entre otros candidatos. No obstante, se encontraron varios elementos que pusieron en duda la autenticidad del material.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

En primer lugar, ‘Grupo de Estudio Mala’ no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que reúne a las personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar y difundir encuestas electorales.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

Además, se realizó una búsqueda en Google para conocer si contaba con alguna página web o cuentas oficiales en redes sociales. Sin embargo, no se encontraron sitios que permitieran corroborar su existencia.

En segundo lugar, aunque el material incluía una ficha técnica, esta no presentaba toda la información requerida por el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE. Se omitían datos metodológicos relevantes como el financiamiento del estudio, los objetivos, el nivel de representación de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, entre otros.

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

El estudio presenta datos metodológicos incompletos. Foto: Facebook

En tercer lugar, se encontraron errores en el contenido. Los logotipos de Podemos Perú, Progresemos, Perú Primero, País para Todos y el Partido Morado lucían parcialmente distintos en comparación a sus versiones oficiales.

Si bien lucen parecidos, no son los mismos. Foto: Facebook | Composición: LR

Por los motivos mencionados, se determina que la supuesta encuesta no cumple con las condiciones necesarias para ser considerada válida en el presente contexto electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta de intención de voto para la alcaldía distrital de Mala, Cañete, atribuida a ‘Grupo de Estudio Mala’, que posiciona a candidatos de los partidos Podemos Perú, Progresemos y Alianza para el Progreso en los primeros lugares. Sin embargo, el autor no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE y presenta una ficha técnica que omite información exigida por la normativa electoral. Por tanto, el estudio presentado no puede considerarse válido.