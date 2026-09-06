Josué Gutierrez pide disculpas tras asegurar que cierre del Congreso subiría popularidad de Fujimori: "Causó incomodidad"

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, pidió disculpas luego de declarar que un eventual cierre del Congreso del Perú podría subir la popularidad de Keiko Fujimori considerablemente. Aseguró que sus declaraciones partieron de un análisis y que jamás tuvo la intención de que esto sea interpretado como un intento por socavar la democracia nacional.

“Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad. Yo no estoy en contra de la declaración de muchos diputados y senadores que salieron rápidamente a decir que eran palabras desafortunadas o desliz o lo que sea. Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar. Naturalmente, yo dije 'un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije'; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas", señaló en entrevista en RPP.

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El titular de la Defensoría del Pueblo señaló que existen otros temas que deben estar siendo debatidos en este momento y que debe pasarse la página con respecto a estas declaraciones.

“Esto nos lleva a discusiones insulsas, debemos estar hablando de temas elementales, como por ejemplo, cómo hacemos una mesa conjunta para enfrentar estos problemas que ya resultan siendo endémicos para nuestro país, porque el tema de la inseguridad ciudadana, si hacemos un recuento histórico, no es que haya nacido hace un mes atrás o un año atrás, lo venimos arrastrando décadas”, indicó.

Rechazo por sus declaraciones

Luego de que Gutiérrez indicó que la popularidad de Keiko Fujimori subiría 20 o 30 puntos de manera automática si cerrara el Congreso, espacios del Parlamento y de la propia Defensoría del Pueblo rechazaron sus declaraciones y las catalogaron como antidemocráticas.

En la Cámara Alta, los voceros y senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación; José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; y Daniel Barragán Coloma firmaron un comunicado compartido en el cual se pronunciaban en contra de lo expresado por el defensor del Pueblo. En el texto, se puede ver cómo los firmantes señalan que cuestionar la existencia del Parlamento es una actitud antidemocrática.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADP) solicitó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que se retracte públicamente de sus declaraciones: “Medir esa decisión por lo que rinde en encuestas y no por si es lícita es el mismo razonamiento que en 1992 le costó al país su democracia”, indicaron.