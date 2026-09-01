DNI electrónico gratis hasta el 6 de septiembre: conoce las regiones y cómo acceder al beneficio

Reniec realiza campaña itinerante para trámites gratuitos del DNI electrónico en diversas regiones del Perú | Foto: composición LR.

Reniec realiza campaña itinerante para trámites gratuitos del DNI electrónico en diversas regiones del Perú | Foto: composición LR.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realiza una campaña itinerante que permite acceder a trámites y entregas gratuitas del DNI electrónico. La jornada se desarrolla en distintos puntos del país hasta el domingo 6 de septiembre, con atención en municipalidades, plazas, locales comunales y otros espacios públicos.

La iniciativa comprende Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lima, Puno, Tacna y Ucayali. Los horarios y servicios disponibles dependen de cada localidad.

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¿Dónde tramitar el DNI gratis?

Los ciudadanos pueden consultar el lugar exacto, la fecha, el horario y los servicios disponibles en cada localidad mediante el cronograma de atención de Reniec.

En Lima Metropolitana, la campaña contempla jornadas en Carabayllo, Comas, El Agustino, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Miraflores, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa Rosa, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En el Callao también se han previsto puntos en el Aeropuerto Grupo 8, el Centro de Salud José Olaya y el Centro de Salud Defensores de la Patria, en Ventanilla.

La programación incluye además distintos distritos y centros poblados de Arequipa, Áncash, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Puno, Tacna y Ucayali. Por ello, se recomienda revisar previamente el cronograma para conocer qué servicio estará disponible en cada punto.

¿Quiénes pueden acceder?

La campaña está dirigida a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Según el punto de atención, los beneficiarios podrán realizar trámites relacionados con el documento, recoger ejemplares ya emitidos y recibir asistencia registral.

Las actividades se realizarán en fechas y horarios distintos según cada jurisdicción. La atención puede incluir trámites, entrega de documentos o asistencia registral, por lo que es importante verificar esta información antes de acudir.

¿Cómo saber si el DNIe está listo?

Reniec también entregará el DNI electrónico 3.0 a quienes realizaron previamente el trámite y cuyo documento figure con un avance del 100%.

Para comprobarlo, se debe ingresar a la plataforma 'Consulta el estado de trámite del DNIe' a través de este ENLACE. Si el sistema muestra que el trámite alcanzó el 100 %, el documento ya está listo para su recojo.

La campaña busca acercar los servicios de identificación a poblaciones con mayores dificultades para realizar estos procedimientos y contribuir al cierre de brechas de indocumentación.