Video de policía que denuncia corrupción en la PNP no es actual: las imágenes corresponden a un caso de 2015

LO ENGAÑOSO:

En redes sociales circula un video de un suboficial de la PNP denunciando actos de corrupción como si se tratara de una denuncia actual.

LO VERDADERO:

El video corresponde a una denuncia realizada por el entonces suboficial Roberto Padilla Agurto en marzo de 2015.

El corte que circula actualmente omite la parte inicial del video, en la que el efectivo se dirige al entonces presidente Ollanta Humala.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que un suboficial de la PNP denuncia presuntos actos de corrupción dentro de su institución. Las cuentas que lo difunden omiten que las imágenes fueron grabadas hace más de 11 años, mientras miles de usuarios comentan y comparten el contenido como si se tratara de un hecho actual. Sin embargo, una revisión del material permitió comprobar que el video corresponde a marzo de 2015.

Al cierre de esta nota, la publicación con mayor alcance se encontraba en Facebook, donde registraba más de 2.8 millones de reproducciones, 150.000 “Me gusta”, 15.200 comentarios y se compartió más de 51.000 veces.

Publicación viralizada. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió encontrar una versión del video publicada el 31 de marzo de 2015. Las imágenes corresponden al entonces suboficial Roberto Padilla Agurto, quien realizó una denuncia pública para cuestionar presuntos actos de corrupción dentro de la Policía Nacional. El video original que habría publicado el efectivo ya no se encuentra disponible, por lo que la versión localizada permite rastrear la antigüedad del material y ubicarlo en el contexto de aquella época.

Video publicado en marzo de 2015. Foto: YouTube

Además, el corte que circula actualmente omite la parte inicial del video original, en la que el efectivo señala explícitamente que su mensaje está dirigido al entonces presidente Ollanta Humala. En ese fragmento, el suboficial identifica al mandatario como uno de los destinatarios de su denuncia y expone el contexto en el que realiza sus declaraciones. Este detalle permite ubicar las imágenes en el contexto político de 2015 y confirma que no se trata de una denuncia reciente.

Por ello, aunque las imágenes corresponden a una denuncia real realizada por un efectivo de la PNP, su difusión actual omite que el material tiene más de 11 años de antigüedad. Al no precisarse cuándo fueron grabadas las imágenes ni el contexto en el que se realizó la denuncia, los usuarios pueden interpretar que se trata de un pronunciamiento reciente. De esta manera, un video correspondiente a un hecho ocurrido en 2015 vuelve a circular fuera de su contexto temporal.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video en el que un suboficial de la PNP denuncia presuntos actos de corrupción dentro de su institución. Sin embargo, el contenido es engañoso por falta de contexto, ya que las imágenes corresponden a marzo de 2015 y registran una denuncia realizada por el entonces suboficial Roberto Padilla Agurto. Aunque las cuentas que lo difunden omiten su antigüedad, miles de usuarios comentan y comparten el material como si se tratara de un hecho reciente. Por tanto, un video de hace más de 11 años vuelve a circular sin contexto temporal, lo que puede llevar a interpretarlo como una denuncia actual.