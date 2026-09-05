Policías denunciados por secuestro y robo en Puno | Foto: Liubomir Fernández / La República

Policías denunciados por secuestro y robo en Puno | Foto: Liubomir Fernández / La República

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Un nuevo caso de presunta corrupción involucra a la Policía Nacional del Perú (PNP) en Juliaca, región Puno. Tres agentes fueron denunciados por una joven de 18 años, quien los acusa de secuestro y robo por haberla retenido dentro de un patrullero y despojado de US$ 15.000, luego de que cambiara más de US$ 30.000 por encargo de su familia para comprar un vehículo.

Según la denuncia, los efectivos habrían amenazado a la joven con investigarla por lavado de activos para obligarla a entregar parte del dinero. Tras ser liberada, un grupo de encapuchados le arrebató la mochila en la que llevaba el monto restante. Uno de los policías fue detenido en flagrancia, mientras que otros dos agentes se encuentran no habidos.

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Policías subieron a patrullero a mujer que retiró dinero

Sujey Slim Cárdenas Ramírez (18) fue intervenida la tarde del jueves 3 de setiembre entre las intersecciones del jirón Mariano Núñez con San Martín en pleno centro de la ciudad calcetera.

Momentos previos había acudido a cambiar dólares a una zona conocida como Ocoñita por encargo familiar. El dinero era para la compra de una unidad vehicular.

Según cámaras de seguridad, mientras la agraviada hablaba por celular, dos policías descendieron de una unidad policial y la intervinieron. Tras preguntarle qué transportaba en su mochila fue subida al patrullero de placa KR-27503.

Víctima denuncia que agentes le arrebataron US$ 15.000

Sujey Cárdenas, de acuerdo con su declaración en la fiscalía anticorrupción, aseguró que los efectivos no la llevaron a la comisaría, sino que la pasearon por varios puntos de la ciudad. Durante ese lapso, asegura que la presionaron para que entregue parte del dinero si no quería terminar en la cárcel después de un proceso por lavado de activos.

La mujer detalló que, después de ver que estaba en una zona alejada y al sentirse vulnerable, permitió que los policías revisen su mochila. Del interior extrajeron alrededor de US$ 15.000. Después la dejaron salir de la unidad policial.

Un grupo de delincuentes le arrebató la otra mitad del dinero

Lo peor vino después. La agraviada contó que, al salir del vehículo policial y mientras caminaba, un grupo de encapuchados en moto le arranchó la mochila que tenía en su poder y en la que estaba la otra mitad del dinero.

Ella presume que otros policías vestidos de civil seguían al patrullero y terminaron de robarle todo el dinero que tenía en su poder. Cree que fue seguida desde que cambió el dinero.

Un policía detenido y dos no habidos tras denuncia

El caso fue denunciado en la comisaría central de Juliaca, lugar al que se apersonó el fiscal anticorrupción Christhian Derly Arenas Velásquez. Hasta la comisaría central también se presentó el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez. La agraviada lo reconoció como la persona que la presionaba para que le entregara el dinero, por lo que el agente fue detenido en flagrancia.

En tanto, el ST3 PNP, Hernán Álvaro Mamani Mendoza Álvaro (operador) y el S3 PNP Frank Euler Mercado Roque (conductor) de la Unidad Móvil KR-27503 se encuentran no habidos. Cuando se pidió información de ambos, el comando policial informó que los tres estaban de vacaciones. El caso es todo un escándalo porque el uso del patrullero y la intervención policial quedó registrado por cámaras de seguridad.