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Trujillo: Falsos policías liberaron a empresario minero frente a un cementerio

Policía asegura haber capturado al que trasladó armas y uniformes desde Pataz hasta Trujillo. Se trata de Roy Peter Bocanegra Aguilar, informaron los investigadores. Secuestradores exigieron 5 millones de dólares por la liberación de Jenss Lara Tantaquilla.

Así fue el secuestro del empresario minero en Trujillo.
Así fue el secuestro del empresario minero en Trujillo. | composición LR
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El empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, secuestrado la madrugada del 30 de agosto, luego de que su novia, una amiga y dos agentes de seguridad fueran asesinados en Trujillo, fue abandonado casi 30 horas después cerca de la planta de tratamiento de agua El Cortijo, frente al cementerio Padre Eterno, en Huanchaco, La Libertad.

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Los sujetos armados, disfrazados con uniformes similares a la unidad Grecco de la PNP lo dejaron en libertad casi 30 horas después, tras negociar con la familia de la víctima.

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El empresario vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz fue hallado por sus familiares a quienes exigieron la suma de 5 millones de dólares por su liberación.

Tras esa operación, la policía detuvo a Frank Junior Quezada Cruz, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera, Ángel Fabricio Bocanegra Linares y José Miguel Cerrepe Dávila. Este último fue intervenido en Chepén.

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De acuerdo con las investigaciones, el 2 de setiembre la policía ubicó el vehículo marca Susuki de placa T3X-310, en el interior del inmueble ubicado en el pasaje 134 de la urbanización Torres Araujo, en Trujillo, el cual, según la Policía, tuvo participación en el secuestro de Jenss Lara.

"Estando bajo los presupuestos de flagrancia se procedió a detener a Juan Manuel Bocanegra Enríquez (23) y Roy Stiven Bocanegra Marreros (22)", dijo el general Víctor Revoredo.

Un día después, el 3 de setiembre, fue detenido Roy Peter Bocanegra Aguilar, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, bajo los presupuestos de flagrancia delictiva por estar inmerso en el presunto delito contra la libertad secuestro, indicó el jefe de la Dirincri.

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Bocanegra Aguilar, informó el oficial, habría participado como logístico y trasladó las armas y uniformes, en el vehículo marca Susuki de placa T3X-310.

El secuestro del empresario minero pone en evidencia la importancia de preservar cada elemento que pueda ayudar a reconstruir un hecho criminal.

En este tipo de investigaciones, la posición de los objetos, las huellas, los restos biológicos, los registros de cámaras y otros indicios pueden aportar información clave sobre cómo ocurrieron los hechos y llevar a la identificación de los responsables.

"El principal objetivo en una escena es conservar las condiciones originales del lugar. Cada indicio debe mantenerse en su posición, protegido de contaminantes y correctamente documentado desde el momento en que llegan los peritos", explicó un perito de la División de Criminalística.

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