Hombre asesina a su esposa y a su hijo y dispara contra policías para evitar su captura en Santa Anita

Santa Anita. El presunto autor del doble asesinato fue detenido por la Policía luego de realizar disparos dentro de su vivienda para evitar su captura. | Composición LR

Santa Anita. El presunto autor del doble asesinato fue detenido por la Policía luego de realizar disparos dentro de su vivienda para evitar su captura. | Composición LR

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El día terminó en tragedia para una familia en Santa Anita. Un hombre de 49 años habría disparado contra su esposa y su hijo en plena vía pública este lunes, luego de que ambos retornaran de las celebraciones por Santa Rosa de Lima. El ataque ocurrió en la intersección del jirón Las Orquídeas con el jirón Los Jazmines y terminó con dos integrantes de una misma familia muertos.

La mujer fue identificada como Karina Patricia Gutiérrez Hidalgo, de 42 años. Murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala. Su hijo, Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años, también fue alcanzado por los disparos y trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció posteriormente.

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Disparos en plena calle

Según el relato de los vecinos, la familia se encontraba transitando por la zona cuando el presunto agresor habría disparado inicialmente contra su hijo. El joven quedó gravemente herido, mientras que su madre fue atacada segundos después y murió sobre el pavimento.

El sujeto habría regresado hacia su hijo para efectuar nuevos disparos antes de escapar del lugar. Los vecinos auxiliaron al joven y solicitaron ayuda para trasladarlo al hospital. Pese a la atención médica, las heridas terminaron siendo mortales.

El ataque habría ocurrido luego de una discusión familiar, de acuerdo con la información preliminar. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de los disparos y cuál habría sido el móvil del doble crimen.

Se atrincheró tras el ataque

Luego de los disparos, el hombre huyó hacia su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar, y se atrincheró en el inmueble. La Policía Nacional desplegó un operativo para conseguir su intervención.

Durante el procedimiento, el sujeto habría realizado disparos desde el interior de la vivienda para evitar que los agentes ingresaran. La situación generó alarma entre los vecinos de la zona.

Finalmente, los efectivos policiales lograron reducirlo y detenerlo. El intervenido fue identificado como Giuseppe Carlo Leonardi Barba, de 49 años.

Durante la intervención se le incautó un arma de fuego completamente abastecida, que será sometida a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizada durante el ataque.

Vecinos habían advertido presunta violencia

Vecinos de la zona señalaron que Leonardi Barba trabajaría en el rubro de seguridad, lo que explicaría que contara con acceso a un arma de fuego. Sin embargo, será responsabilidad de las autoridades determinar si el arma estaba registrada y si el intervenido contaba con autorización para portarla.

Otro dato que llamó la atención de los residentes fueron los testimonios sobre presuntos episodios de violencia contra Karina Gutiérrez. Según los vecinos, la mujer habría sido víctima de constantes agresiones físicas por parte de su esposo.

Una de las residentes sostuvo que las agresiones se habrían producido en reiteradas ocasiones y que la víctima habría sido vista con lesiones visibles. Estos testimonios serán considerados durante las investigaciones para determinar si existían antecedentes de violencia familiar y si el crimen contra la mujer corresponde a un caso de feminicidio.

La escena permanece acordonada

El jirón Los Jazmines permanece acordonado por la Policía Nacional para permitir el trabajo de los peritos y el recojo de evidencias. Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la Comisaría de Villa Hermosa.

Tras su intervención, el detenido fue trasladado a Medicina Legal como parte de las diligencias correspondientes y posteriormente será puesto a disposición de la Depincri Ate, donde continuarán las investigaciones.

La Fiscalía deberá determinar las circunstancias exactas del ataque, el móvil del doble crimen y las responsabilidades penales que correspondan. También deberá establecer si la muerte de Karina Patricia Gutiérrez Hidalgo reúne las características del delito de feminicidio, tomando en cuenta los testimonios que apuntan a presuntos antecedentes de violencia.