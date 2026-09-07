Desalojan a más de 100 personas que ocuparon zona arqueológica vinculada a las Líneas de Nasca en Palpa

La DDC Ica recopila información para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales por la ocupación. | Foto: composición LR/Difusión

La DDC Ica recopila información para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales por la ocupación. | Foto: composición LR/Difusión

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Más de un centenar de personas fueron retiradas este domingo 6 de septiembre del sector “El Mirador”, ubicado en el Paisaje Arqueológico “La Cresta de Sacramento Sector A”, en Palpa, Ica. La intervención se produjo luego de una alerta sobre una presunta ocupación no autorizada en esta zona.

La acción estuvo a cargo de personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, en coordinación con la Fiscalía de turno y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante la diligencia se verificó la presencia de personas y estructuras precarias que habían sido instaladas en el terreno.

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Así fue la intervención en el sector arqueológico de Palpa

La alerta fue comunicada durante la mañana del domingo y reportaba la presencia de más de cien personas en el denominado “El Mirador”. También se informó sobre la colocación de estructuras de características precarias, similares a chozas, dentro del área arqueológica.

Ante el aviso, especialistas de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la DDC Ica acudieron al lugar para comprobar la situación. La inspección permitió registrar las condiciones en las que se encontraba el sector y verificar los elementos que habían sido colocados sobre el terreno.

La presencia de las autoridades provocó que los ocupantes abandonaran el área intervenida. Antes de retirarse, además, desmontaron las estructuras que habían levantado y sacaron las piedras que habían colocado en distintos puntos del terreno.

Como parte de la diligencia, el equipo técnico efectuó un registro fotográfico y reunió información sobre la ubicación y las características de las instalaciones encontradas. Estas verificaciones permitirán determinar si los elementos colocados se encontraban dentro del polígono protegido y establecer si se produjo alguna afectación al patrimonio arqueológico.

Área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa podría generar responsabilidades

La relevancia del lugar intervenido está relacionada con su condición de área protegida. El Paisaje Arqueológico “La Cresta de Sacramento Sector A” integra el Área de Reserva Arqueológica “Líneas y Geoglifos de Nasca” y se encuentra dentro del área nuclear del bien cultural “Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Asimismo, el sector cuenta con protección provisional desde el 29 de abril de 2026, establecida mediante la Resolución Directoral N.° 115-2026-DGPA-VMPCIC/MC. Esta medida contempla la protección del área frente a intervenciones o modificaciones que no cuenten con autorización.

La información recopilada durante la inspección será utilizada por las autoridades para las actuaciones que correspondan. La DDC Ica continuará evaluando las circunstancias de la presunta ocupación y determinará, según los resultados, si existen responsabilidades administrativas o penales atribuibles a los presuntos infractores.

El Ministerio de Cultura recordó que el patrimonio arqueológico cuenta con protección legal y que acciones no autorizadas como ocupar, remover elementos o alterar estos espacios pueden derivar en consecuencias previstas por la legislación vigente. La DDC Ica señaló que continuará las labores de protección, conservación y defensa del patrimonio regional junto con el Ministerio Público, la PNP y otras autoridades competentes.