Fiscal fue cargada durante diligencias de un fallecimiento de adulto de mayor. | composición LR

Fiscal fue cargada durante diligencias de un fallecimiento de adulto de mayor. | composición LR

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Una representante del Ministerio Público fue cuestionada por los familiares de un adulto mayor durante el levantamiento de su cadáver en una zona cercana al río, en Castilla, Piura. Según los testigos, la fiscal habría pedido ser cargada por efectivos policiales para atravesar un tramo con agua y evitar mojarse los zapatos.

El hecho ocurrió durante la diligencia realizada tras el hallazgo del cuerpo de Marco Rojas, de 75 años, quien fue encontrado sin vida en una chacra ubicada detrás del condominio Centenario. La escena generó la indignación de sus familiares, quienes cuestionaron la actitud de la representante fiscal.

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De acuerdo con los familiares presentes, el tramo que debía atravesar la fiscal no representaba una dificultad o riesgo significativo y podía ser recorrido para llegar hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo del adulto mayor. Por ello, cuestionaron que haya requerido la ayuda de los agentes para evitar mojarse durante el desplazamiento.

Adulto mayor llevaba seis días desaparecido

Marco Rojas padecía de Alzheimer y había sido reportado como desaparecido aproximadamente seis días antes de que fuera encontrado muerto. Su desaparición había movilizado a sus familiares, quienes buscaban información sobre su paradero.

Lugareños señalaron que, antes del hallazgo, habrían proporcionado información a la Policía sobre el posible lugar donde se encontraba el adulto mayor. Sin embargo, finalmente Rojas fue encontrado sin vida en una chacra ubicada en las inmediaciones del río.

La diligencia de levantamiento del cadáver estuvo a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y disponer las investigaciones correspondientes.

El comportamiento atribuido a la fiscal durante la diligencia ha generado cuestionamientos entre los familiares, quienes esperan que las autoridades esclarezcan también cómo se actuó durante la búsqueda y el procedimiento realizado tras el hallazgo del cuerpo.