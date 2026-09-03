Cuatro personas fueron asesinadas en un solo día en Piura durante visita de Keiko Fujimori

La violencia vuelve a cargar en Piura tras el asesinato de cuatro personas en una misma jornada. Los crímenes se registraron en Castilla, Sullana y Villa Sol, mientras la presidenta visita la región. | composición LR

La violencia vuelve a cargar en Piura tras el asesinato de cuatro personas en una misma jornada. Los crímenes se registraron en Castilla, Sullana y Villa Sol, mientras la presidenta visita la región. | composición LR

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La violencia criminal volvió a golpear a Piura. Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en distintos puntos de la región durante una misma jornada, en hechos registrados en Castilla, Sullana y el sector Villa Sol, en la carretera Piura-Chiclayo.

Entre las víctimas figuran un taxista atacado frente a un hospital, un joven de 20 años y un padre junto a su hijo, quienes fueron encontrados sin vida dentro y fuera de su vivienda. La Policía investiga los móviles de cada uno de los homicidios y busca identificar a los responsables.

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Los asesinatos ocurrieron el mismo día en que la presidenta Keiko Fujimori se encontraba en la región Piura, como parte de una visita oficial para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

Taxista fue asesinado frente a hospital

Uno de los crímenes ocurrió en el distrito de Castilla. Líder Lizana Campos, quien trabajaba como taxista, se encontraba a bordo de su vehículo frente al Hospital Regional Cayetano Heredia de EsSalud cuando fue atacado.

Según las primeras diligencias, un sujeto se acercó al automóvil y le disparó directamente. La víctima recibió cinco impactos de bala y murió en el lugar.

Tras cometer el ataque, el sicario corrió hacia un vehículo que lo esperaba a pocos metros y escapó. La Policía analiza las circunstancias del crimen para determinar si se trató de un ataque dirigido y establecer el móvil.

Entre las hipótesis se encuentra una posible extorsión, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Joven de 20 años fue atacado cerca de su vivienda

Otro asesinato ocurrió en el asentamiento Jorge Basadre, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana. La víctima fue Andy Silva Juárez, de 20 años, quien era padre de un niño pequeño.

De acuerdo con la información recogida en la zona, el joven se encontraba cerca de su vivienda cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon a quemarropa.

Silva, quien trabajaba como repartidor de gaseosas para una empresa de bebidas y productos frutícolas, quedó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital de Especialidades de Sullana, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El crimen causó preocupación entre los vecinos de la zona, donde se han registrado otros hechos violentos.

Padre e hijo fueron asesinados en su vivienda

El otro doble homicidio ocurrió en el sector Villa Sol, ubicado en la carretera Piura-Chiclayo. Las víctimas fueron identificadas como Mauro Solano Chacón, de 64 años, y su hijo Hilton Mauro Solano Campos, de 38.

El ataque ocurrió minutos antes de las 9.00 a. m. Según el reporte del área de Homicidios de la Divincri Piura, los agentes encontraron a Mauro Solano tendido boca abajo en el frontis de la vivienda. Presentaba tres impactos de bala en el rostro.

Al ingresar al inmueble, los policías hallaron el cuerpo de su hijo. Hilton Solano había recibido cuatro disparos en la cabeza y la espalda.

La Policía informó que Hilton Solano registraba una denuncia por violencia familiar y afrontaba un proceso penal por el presunto delito de microcomercialización de drogas. Estos antecedentes son considerados como parte de las diligencias, pero no determinan por sí mismos el motivo del asesinato.

Los cuatro homicidios son investigados por la Policía, que busca identificar a los responsables y determinar si existe alguna conexión entre los ataques.