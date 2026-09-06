Descubren la tumba de un funcionario del antiguo Egipto junto con una red de pozos funerarios interconectados

Tumba de un funcionario del antiguo Egipto y más de 100 figuras ushabti son descubiertas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Tumba de un funcionario del antiguo Egipto y más de 100 figuras ushabti son descubiertas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

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Una misión arqueológica egipcia descubrió en Saqqara una antigua tumba, una red de pozos funerarios y cientos de objetos utilizados en entierros. El hallazgo se produjo durante la primera temporada de excavaciones en un nuevo sector ubicado al oeste de la necrópolis de Bubastion.

Entre los principales descubrimientos se encuentra la tumba de Sekhentiu-Ptah, un funcionario del Reino Antiguo que ocupó importantes cargos dentro de la administración real. El complejo también incluye varios pozos con entierros humanos y objetos pertenecientes a periodos posteriores, una evidencia de que esta zona fue utilizada como cementerio durante distintas etapas de la historia egipcia.

La tumba de un funcionario con importantes cargos en la corte

La capilla funeraria de Sekhentiu-Ptah conserva todavía la puerta falsa en su posición original. Frente a ella, los arqueólogos encontraron un conjunto completo de objetos de alabastro utilizados durante los rituales funerarios, según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Fotografía de una puerta falsa hallada en la necrópolis de Saqqara. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

El conjunto incluye una mesa de ofrendas, un disco para ofrendas, una vasija de purificación, una jarra y una palangana. Las inscripciones jeroglíficas presentes en estos objetos identifican al funcionario y permiten conocer varios de los cargos que desempeñó.

Sekhentiu-Ptah fue chambelán real, supervisor de todas las obras del rey, supervisor de los documentos reales, guardián de los secretos de las órdenes reales, sacerdote de la diosa Maat y supervisor de escribas.

La conservación de los objetos en el lugar donde fueron colocados originalmente resulta especialmente importante para los investigadores, ya que permite conocer mejor cómo se realizaban los rituales funerarios durante el Reino Antiguo.

Más de 100 ushabtis aparecen en los pozos funerarios

Los pozos funerarios conectados con la tumba ofrecieron numerosos restos humanos y objetos correspondientes a periodos posteriores. Entre ellos destacan grandes cantidades de cartón funerario pintado y más de 100 figuras conocidas como ushabtis.

Los arqueólogos también encontraron tres ataúdes de piedra que permanecían sellados en su estado original, además de una figura de madera con forma de halcón, recipientes de cerámica y otros objetos relacionados con las prácticas funerarias.

Algunos pozos habían sido saqueados en la antigüedad. Los investigadores identificaron aberturas realizadas por antiguos ladrones entre las cámaras funerarias. Sin embargo, muchos objetos permanecieron en su interior.

La combinación de la tumba del Reino Antiguo y los entierros posteriores muestra que este sector de Saqqara fue reutilizado durante siglos. Los investigadores continuarán documentando y estudiando los hallazgos mediante análisis arquitectónicos, fotografías, registros digitales y estudios de las inscripciones. Las excavaciones también seguirán adelante, por lo que todavía podrían aparecer nuevas estructuras y objetos bajo la superficie.