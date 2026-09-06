HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Descubren la tumba de un funcionario del antiguo Egipto junto con una red de pozos funerarios interconectados

Entre los hallazgos destacan más de 100 figurillas y ataúdes de piedra sellados.

Tumba de un funcionario del antiguo Egipto y más de 100 figuras ushabti son descubiertas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto
Tumba de un funcionario del antiguo Egipto y más de 100 figuras ushabti son descubiertas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto
Escuchar
Resumen
Compartir

Una misión arqueológica egipcia descubrió en Saqqara una antigua tumba, una red de pozos funerarios y cientos de objetos utilizados en entierros. El hallazgo se produjo durante la primera temporada de excavaciones en un nuevo sector ubicado al oeste de la necrópolis de Bubastion.

Entre los principales descubrimientos se encuentra la tumba de Sekhentiu-Ptah, un funcionario del Reino Antiguo que ocupó importantes cargos dentro de la administración real. El complejo también incluye varios pozos con entierros humanos y objetos pertenecientes a periodos posteriores, una evidencia de que esta zona fue utilizada como cementerio durante distintas etapas de la historia egipcia.

PUEDES VER: Cómo se verá la Tierra dentro de 100 millones de años: un video-mapa muestra el futuro de nuestro planeta

lr.pe

La tumba de un funcionario con importantes cargos en la corte

La capilla funeraria de Sekhentiu-Ptah conserva todavía la puerta falsa en su posición original. Frente a ella, los arqueólogos encontraron un conjunto completo de objetos de alabastro utilizados durante los rituales funerarios, según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Fotografía de una puerta falsa hallada en la necrópolis de Saqqara. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Fotografía de una puerta falsa hallada en la necrópolis de Saqqara. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

El conjunto incluye una mesa de ofrendas, un disco para ofrendas, una vasija de purificación, una jarra y una palangana. Las inscripciones jeroglíficas presentes en estos objetos identifican al funcionario y permiten conocer varios de los cargos que desempeñó.

Sekhentiu-Ptah fue chambelán real, supervisor de todas las obras del rey, supervisor de los documentos reales, guardián de los secretos de las órdenes reales, sacerdote de la diosa Maat y supervisor de escribas.

La conservación de los objetos en el lugar donde fueron colocados originalmente resulta especialmente importante para los investigadores, ya que permite conocer mejor cómo se realizaban los rituales funerarios durante el Reino Antiguo.

PUEDES VER: Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero no pensó que la fauna silvestre se apoderara del lugar en solo 1.000 días

lr.pe

Más de 100 ushabtis aparecen en los pozos funerarios

Los pozos funerarios conectados con la tumba ofrecieron numerosos restos humanos y objetos correspondientes a periodos posteriores. Entre ellos destacan grandes cantidades de cartón funerario pintado y más de 100 figuras conocidas como ushabtis.

Los arqueólogos también encontraron tres ataúdes de piedra que permanecían sellados en su estado original, además de una figura de madera con forma de halcón, recipientes de cerámica y otros objetos relacionados con las prácticas funerarias.

Algunos pozos habían sido saqueados en la antigüedad. Los investigadores identificaron aberturas realizadas por antiguos ladrones entre las cámaras funerarias. Sin embargo, muchos objetos permanecieron en su interior.

La combinación de la tumba del Reino Antiguo y los entierros posteriores muestra que este sector de Saqqara fue reutilizado durante siglos. Los investigadores continuarán documentando y estudiando los hallazgos mediante análisis arquitectónicos, fotografías, registros digitales y estudios de las inscripciones. Las excavaciones también seguirán adelante, por lo que todavía podrían aparecer nuevas estructuras y objetos bajo la superficie.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sudamérica en el centro de la atención arqueológica: hallan en Cajamarca un posible complejo de colcas incas con ductos de ventilación a 3.400 metros

Sudamérica en el centro de la atención arqueológica: hallan en Cajamarca un posible complejo de colcas incas con ductos de ventilación a 3.400 metros

LEER MÁS
La prueba de carbono confirma el origen de un antiguo manuscrito que se habría mantenido oculto de los españoles

La prueba de carbono confirma el origen de un antiguo manuscrito que se habría mantenido oculto de los españoles

LEER MÁS
Un hombre construía una terraza en su jardín y descubre el mayor tesoro vikingo de plata de Dinamarca: “La mayor sorpresa de mi vida”

Un hombre construía una terraza en su jardín y descubre el mayor tesoro vikingo de plata de Dinamarca: “La mayor sorpresa de mi vida”

LEER MÁS
Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025