➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 6 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 6 de septiembre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del domingo 6 de septiembre?
- Aries: Un familiar no ha podido atender todo aquello que le encargaste y deberás de invertir tu tiempo para hacerlo de manera personal. Las horas de descanso se verán acortadas, pero te ordenarás.
- Tauro: Te acompañará una gran fuerza y mucha energía. Esto te permitirá avanzar con una serie de pendientes que venías postergando. Por la tarde, te reunirás con una amistad, la pasarás muy bien.
- Géminis: Te está costando transmitir aquello que te incomoda de tu pareja, pero la molestia que sientes la expresarás en gestos y actitudes que le serán muy evidentes. Enfrenta y aclara esta situación.
- Cáncer: En una reunión con amistades nacerá una nueva idea que te emocionará mucho realizar, posiblemente sea la concreción de un viaje. En el amor, alguien interesado en conocerte se acercará.
- Leo: No te quedes callado frente a los reclamos de ese familiar que pretenderá culparte por los problemas que han acontecido. Es importante esclarecer los hechos y, sobre todo, buscar soluciones.
- Virgo: Entre tú y esa persona hay algo que está muriendo y esto se debe a las constantes diferencias y conflictos que tienen. Aléjate y medita, la reflexión te ayudará a encontrar las soluciones.
- Libra: Una persona que no soporta saber que tienes pareja y que ha perdido las opciones de un retorno a tu lado buscará insistentemente un acercamiento. Evítalo y corta por completo la comunicación.
- Escorpio: El haber tomado distancia de ese familiar no resuelve los problemas que surgieron entre ambos ni sana las heridas que albergas en tu interior. Busca un acercamiento y aclara las diferencias.
- Sagitario: Cancelarás reuniones y encuentros familiares para estar en soledad y dedicarte a descansar. En el amor, esa persona reconocerá sus errores y tú los tuyos. Se darán una nueva oportunidad.
- Capricornio: Aunque te ilusiona conocer a esa persona, su manera tan vehemente e impulsiva de ser te genera dudas y decidirás alejarte momentáneamente. Comunica tu decisión y evitarás lastimarla.
- Acuario: Esa persona no quiere perderte y buscará la manera de acerarse a ti expresando disculpas y pidiendo una nueva oportunidad. Aún no te sientes seguro de tus decisiones y debes esperar.
- Piscis. No renuncies a las cosas que te gustan ni a ser quien realmente eres por agradar a esa persona que te gusta. Si la química no fluye al mostrarte natural será mejor alejarse y espera otra oportunidad.