Michelle Soifer reflexiona sobre sus relaciones tóxicas, incluyendo su primer amor, que no apoyó su carrera musical. También recuerda al dominicano Kevin Blow, a quien denunció por maltrato físico.

Michelle Soifer reflexiona sobre sus relaciones tóxicas, incluyendo su primer amor, que no apoyó su carrera musical. También recuerda al dominicano Kevin Blow, a quien denunció por maltrato físico.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Michelle Soifer se encuentra en una nueva etapa de su vida, alejada de los escándalos y disfruta una relación sana con su novio Gleysom Reñé. Sin embargo, la conductora de 'Arriba mi gente' se animó a darle una entrevista a Andrea Llosa, donde recuerda las relaciones tóxicas que tuvo y hasta las veces que fue víctima de agresión física.

Durante una charla íntima con Andrea Llosa, la exparticipante de 'Esto es guerra' y 'Combate' recordó que su primer enamorado no quería que ella se dedique a la música, mientras que calificó a Kevin Blow, a quien denunció por maltrato físico, como el peor de todos.

Michelle Soifer recuerda sus malas experiencias en el amor

Michelle Soifer, quien se mostró feliz por el retorno de 'Combate' a la televisión, recordó que ella se casó con su primer enamorado, con quien vivió una pesadilla. Incluso, contó que aquel sujeto le pegó en su propia casa, en plena celebración por el cumpleaños de su papá.

“No fue un buen chico. Fue la primera vez que me pegaron. Él odiaba que yo cante, no le gustaba que yo cante. Y recuerdo claramente que para un cumpleaños de mi papá, él me dijo: ‘Vamos adentro’. Y me sacó el ancho. Como todo el mundo estaba en jarana, en bulla, ni por acá (se dieron cuenta). Yo trataba de protegerme, pero era imposible”, narró para el pódcast ‘La capilla’.

En otro momento, Michelle Soifer recordó su romance con el dominicano Kevin Blow, a quien denunció por violencia física. “Él fue uno de los peores. Él ha sido una persona muy mala en mi vida, mala, mala, mala”, manifestó la cantante, quien se animó a narrar cómo el extranjero la agredió en su propio departamento, donde vivió con su papá.

“Fue en un departamento que yo me había mudado con mi papá y él no estaba en la casa. Estaba él (Kevin) y me arrastró por todo el departamento de los pelos y me golpeó con puñetes, correazos, era muy cruel. Pero no lloro por ese momento que viví, lloro por cuánto amo a mis papás, qué habrán sentido como padres al ver que a su niña le están haciendo eso. Entonces, eso es lo que me duele a mí”, se le escucha decir en dicha entrevista, que aún no se estrena en YouTube.