Callao: sacerdote recibe disparo en el rostro y otras dos personas quedan heridas en balacera vinculada a presunta extorsión

Sacerdote y dos personas más fueron heridos de bala en el Callao. | Foto: difusión

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Tres personas resultaron heridas por proyectiles y armas de fuego durante una balacera registrada la tarde del viernes 4 de septiembre en el parque San Fernando, ubicado cerca de la iglesia Santa Teresita, en la jurisdicción de La Legua, Callao. El hecho ocurrió alrededor de las 17.20 horas y motivó el desplazamiento de unidades policiales tras una alerta de la Central 105.

Entre los heridos se encuentra José Arcadio Nazario Ayala, sacerdote de la iglesia Santa Teresita, quien recibió un impacto de bala en la mejilla izquierda y fue trasladado al Hospital Daniel A. Carrión, donde quedó bajo observación. Las otras dos personas heridas fueron identificadas como Darvis Jesús Monagro Peña, de nacionalidad venezolana, y Edith Josefina Rodríguez Antezana, quienes fueron atendidos en el Hospital Alberto B. Thompson.

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Pese a resultar herido en el rostro, el sacerdote salió del hospital al no correr peligro.

Balacera en parque San Fernando deja tres personas heridas por disparos

De acuerdo con la información policial, las unidades PL-28546 y PL-28539 llegaron a la urbanización San Fernando para verificar el reporte de personas heridas. Al arribar, los agentes encontraron a un hombre herido por arma de fuego tendido sobre el pavimento, por lo que fue trasladado en la unidad TMP-3485 hacia el Hospital Alberto B. Thompson.

En ese establecimiento de salud, los efectivos identificaron al herido como Darvis Jesús Monagro Peña. En el mismo hospital también era atendida Edith Josefina Rodríguez Antezana, quien presentaba una lesión provocada por un proyectil de arma de fuego. De manera paralela, otra unidad policial acudió al Hospital Daniel A. Carrión y confirmó el ingreso del sacerdote José Arcadio Nazario Ayala, quien presentaba una herida en el rostro.

Obras de remodelación del parque serían escenario de una presunta extorsión

La información recogida por la Policía señala que el parque San Fernando se encuentra en proceso de remodelación. Según lo comunicado a los agentes, estas obras serían motivo de una presunta extorsión y este hecho estaría relacionado con el ataque ocurrido en los alrededores de la iglesia Santa Teresita.

Tras el reporte de la balacera, la Policía procedió con el aislamiento de la escena del delito para las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen las acciones de investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades relacionadas con los disparos que dejaron tres personas heridas.