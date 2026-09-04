Madre de policía fallecido tras masacre en Trujillo pide revisar su cuerpo: “Estoy dispuesta a que abran el ataúd”

Madre del suboficial pidió que no relacionen el fallecimiento de su hijo con la masacre de Trujillo | Composición LR | Sergio Verde

Madre del suboficial pidió que no relacionen el fallecimiento de su hijo con la masacre de Trujillo | Composición LR | Sergio Verde

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Jesica Rodríguez, madre del suboficial PNP Diego Vela Rodríguez, fallecido horas después de la masacre ocurrida en Trujillo, pidió que peritos especializados examinen el cuerpo de su hijo para esclarecer las circunstancias de su muerte. La mujer negó que el agente haya sido acribillado y expresó su disposición a que se realice una revisión del cadáver, incluso si ello implica abrir el ataúd.

“Mi hijo nunca fue baleado. Mi hijo murió por un mal equilibrio y, al estar ebrio, se cae. Yo estoy dispuesta a que abran el ataúd y revisen el cuerpo de mi hijo”, declaró Rodríguez a la prensa.

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La madre del suboficial cuestionó así las versiones que apuntan a que Vela habría sido asesinado mediante disparos. Según su relato, el agente no presentaba heridas de bala cuando ella pudo observar su cuerpo.

Rodríguez también rechazó cualquier versión que vincule a su hijo con actividades delictivas. Aseguró que Diego Vela era un joven trabajador y que no tenía antecedentes de participación en hechos criminales.

¿Qué pasó con el suboficial Diego Vela?

De acuerdo con el relato de su madre, el suboficial salió de su unidad policial aproximadamente a las 6.00 p. m. del día previo a la masacre registrada en Trujillo. Posteriormente, llegó a su departamento y se quedó dormido hasta las 6.00 p. m. del día siguiente.

Ese mismo día, mientras sus compañeros lo invitaban a celebrar su cumpleaños —que estaba próximo—, Vela le comunicó a su madre que tenía previsto acudir a una discoteca alrededor de las 10.00 p. m.

Sin embargo, durante la madrugada comenzaron las llamadas telefónicas que alertaron a la familia sobre lo ocurrido. Rodríguez señaló que posteriormente su hijo fue trasladado a un establecimiento de salud y que llegó con vida, aunque, según su versión, falleció durante el trayecto.

La madre afirmó que cuando pudo revisar el cuerpo no encontró impactos de bala. Por ello, insistió en que se practique una evaluación pericial que permita determinar con precisión qué provocó la muerte del efectivo policial.

El fallecimiento de Diego Vela ocurrió horas después del cuádruple asesinato y secuestro registrado en Trujillo, hecho que provocó una intensa investigación policial y fiscal para determinar a los responsables y esclarecer lo ocurrido durante aquella jornada.