Terminal Portuario de Corío da un nuevo paso: APN aprueba plan maestro del proyecto en Arequipa

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío en Arequipa, un paso clave para el desarrollo portuario en el sur del Perú. | Foto: Andina/Composición LR

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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, un documento que define la visión de desarrollo, los lineamientos técnicos y las etapas previstas para la ejecución de esta infraestructura portuaria ubicada en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa.

La aprobación se realizó durante la última sesión del Directorio de la APN y representa un nuevo avance para la consolidación de este proyecto, cuyo avalúo supera los USD 800 millones.

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APN aprueba Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío en Arequipa

De acuerdo con la Autoridad Portuaria Nacional, la aprobación del Plan Maestro marca un hito para el desarrollo de la infraestructura portuaria en el sur del país, debido a que establece las bases para las siguientes etapas del proyecto.

La iniciativa busca fortalecer la conectividad logística del Perú y potenciar su posición como eje estratégico para el comercio regional. En ese objetivo, el terminal también tendría un papel relevante en la integración comercial con Brasil mediante la Carretera Interoceánica Sur.

El proyecto está concebido como una infraestructura de alcance multipropósito y forma parte de las iniciativas destinadas a ampliar la capacidad operativa del Sistema Portuario Nacional.

Proyecto de Corío contempla inversión superior a los USD 800 millones

El Terminal Portuario de Corío contempla una inversión de más de USD 800 millones, distribuida en sus tres etapas de desarrollo. Entre sus principales componentes se encuentra la construcción de un terminal multipropósito preparado para atender distintos tipos de mercancías.

La infraestructura tendrá capacidad para movilizar carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos, con lo que se busca ampliar la oferta portuaria disponible y responder al crecimiento de las operaciones vinculadas al comercio internacional.