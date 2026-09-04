Ejército: Reportan anomalías en la entrega de 3 helicópteros Mi reparados por empresa rusa

El CEMAE permitió que la empresa Milenium Veladi Corp. volara el helicóptero Mi-171Sh-P, de matrícula EP 669, pese a que no había concluido con los trabajos de "overhaul". Foto: EP

El CEMAE permitió que la empresa Milenium Veladi Corp. volara el helicóptero Mi-171Sh-P, de matrícula EP 669, pese a que no había concluido con los trabajos de "overhaul". Foto: EP

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El jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), coronel EP Elvis Velásquez Grández, relevó al jefe de la División de Mantenimiento Aeronáutico y al jefe del Departamento de Control de Calidad, por negarse a dar el visto bueno a los trabajos de reparación mayor (overhaul) de tres helicópteros rusos Mi, que se encargó a la empresa panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC).

Fuentes castrenses informaron que las autoridades del CEMAE, con conocimiento de la Comandancia General del Ejército, han cambiado de puesto a los oficiales y técnicos que no dan conformidad a los trabajos de overhaul a las aeronaves Mi rusas.

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Por ejemplo, pese a que la contratista se comprometió a una fecha fija de entrega de los helicópteros, la jefatura del CEMAE aceptó otra ampliación. La enésima.

"La empresa indicó que el proceso (de entrega de los helicópteros) se inicia el 31 de agosto de 2026, lo que contradice el compromiso asumido en el Acta de Conciliación y el cumplimiento de la Ley de Contrataciones, toda vez que el plazo culminó el 26 de agosto de 2026. Por lo tanto, no tendría sentido aceptar dicha solicitud presentada por la empresa", señala un informe del mismo CEMAE.

Documentos de Milenium Veladi Corp. a los que tuvo acceso La República confirman la variación de las fechas de entrega de las aeronaves Mi.

Efetivos del CEMAE que se negaron a validar los trabajos de "overhaul" de Milenium Veladi Corp. fueron relevados de sus puesto, segú documentos internos. Foto: EP

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YA QUÉ IMPORTA

De acuerdo con las fuentes consultadas, oficiales responsables del Comité de Recepción y Conformidad de los helicópteros han sido cambiados de puesto por negarse a recibir las aeronaves overholeadas por Milenium Veladi Corp.

La República consultó con fuentes del Ejército si era cierto que el comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, ordenó al CEMAE que le diera conformidad a los tres helicópteros reparados por los rusos.

"No es cierto. Los helicópteros aún permanecen en el CEMAE y no han sido entregados, no hay ninguna orden. Aún están en control de calidad", afirmaron las fuentes.

Como puede apreciarse, en la misma respuesta del Ejército se confirma que todavía no son recibidos los helicópteros por la falta de conformidad del CEMAE, pese a que el plazo ya expiró.

También indicaron que los cambios de colocación eran normales en el instituto militar y negaron que existiera una política de presión para darle conformidad a los trabajos de Milenium Veladi Corp.

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SOMBRAS EN LA NOCHE

Hay un incidente documentado que expone la existencia de anomalías en la recepción de los helicópteros, que son negadas por el Ejército.

El 27 de agosto del 2026, al día siguiente de que concluyó el plazo de entrega de los helicópteros, durante altas horas de la noche fueron sorprendidos dos técnicos en los talleres del CEMAE haciendo labores de reparación en el interior del helicóptero EP N° 654, aeronave que está en manos de Milenium Veladi Corp.

Uno de los efectivos fue identificado como el técnico de tercera, especialista en aviónica, Luis Camavilca Correa. Por coincidencia, Camavilca es miembro titular del Comité de Recepción y Conformidad del CEMAE, cuya misión es verificar que la contratista Milenium Veladi Corp. cumplió con el contrato y el acta de conciliación.

Es decir, Camavilca estaba al servicio del contratista de manera subrepticia.

Hay otro hecho de importancia.

Por otro lado, el 18 de agosto del 2026, el jefe del Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE), general Enrique Garcés Solano, comunicó al jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, el relevo del teniente del Servicio de Ciencia y Tecnología del Ejército (SCYTE) Enrique Pachas Ninamango, quien laboraba en esta dependencia en Arequipa.

Garcés informó que Pachas había sido destacado a la sede del SMGE en Lima.

En el documento del cambio de colocación no se indica que el traslado del teniente SCYTE Enrique Pachas se debió a que este reportó a sus superiores graves irregularidades en la entrega de los talleres y laboratorios a cargo de Milenium Veladi Corp., como está establecido en el contrato.

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CONFORMIDAD A LA FUERZA

La disposición del general Enrique Garcés se produjo apenas ocho días antes de que el 26 de agosto se venciera el último plazo para que Milenium Veladi Corp. entregara los tres helicópteros y la implementación de los talleres y laboratorios.

El teniente SCYTE Enrique Pachas era el presidente del Comité de Recepción y Conformidad de Talleres y Laboratorios del CEMAE. Y en cumplimiento de sus funciones detectó que había una serie de observaciones que impedían que el CEMAE diera su visto bueno.

Fuentes militares informaron a La República que las autoridades del SMGE y del CEMAE han tomado una serie de acciones para presuntamente permitir que sean admitidos los helicópteros overholeadas, sin que superen las observaciones interpuestas por los técnicos.

La panameña Milenium Veladi Corp. es representante en el Perú de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC).

El conflicto de la Federación Rusa con Ucrania, que estalló en 2022, restringe las actividades de la empresa NASC debido a las sanciones económicas y comerciales de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que retarda gravemente el cumplimiento del contrato con el CEMAE. Las tres aeronaves del Ejército debieron entregarse en 2024.

Como lo ha señalado La República en una serie de reportajes de investigación sobre este caso, la cuestión de fondo no solo es el incumplimiento del contrato por parte de Milenium Veladi Corp.

Los documentos de esta empresa manifiestan interés en que el Ejército otorgue su conformidad al overhaul aplicado a tres helicópteros. Necesita completar el servicio y la aceptación del instituto castrense, porque se aproxima la contratación de la reparación total y la extensión horaria de 15 helicópteros.

En un afán de forzar la aceptación de los helicópteros reparados, el CEMAE accedió a que una de las aeronaves volara transportando una imagen de la patrona de Arequipa (sede del CEMAE), la Virgen de Chapi, el 15 de agosto.

Se trató del helicóptero Mi-171Sh-P, de matrícula EP 669, una de las máquinas que en esa fecha no había sido entregada al CEMAE, ni aceptada por los técnicos de esta entidad castrense.