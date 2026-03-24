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Hospital Carrión del Callao no cuenta con suficientes fórmulas nutricionales para pacientes críticos, según Contraloría

Durante una inspección, la entidad también detectó a personal sin carné de sanidad vigente y áreas de trabajo en malas condiciones, lo que podría propiciar la contaminación en los alimentos preparados.

Establecimiento de salud necesita 17 preparados especiales para este 2026
Establecimiento de salud necesita 17 preparados especiales para este 2026 | Foto: Contraloría

La Contraloría General de la República alertó sobre el desabastecimiento de fórmulas nutricionales en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Según el organismo, estos insumos son clave para la recuperación, estabilización y evaluación de pacientes en estado crítico, por lo que la situación podría comprometer su atención alimentaria.

En total, son 17 tipos de preparados especiales los que necesita adquirir el establecimiento para este 2026, a fin de abastecer diversas áreas, como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Trauma Shock y las Unidades de Cuidados Intermedios (UTIS).

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¿Por qué se presenta este panorama en el hospital Carrión?

De acuerdo con un informe de la Contraloría, este sería un problema que escapa de la responsabilidad del centro de salud, ya que el Departamento de Nutrición y Dietética sí efectuó oportunamente el pedido anual de estos elementos, pero no recibió respuesta. Además, se constató que el responsable de esta área volvió a realizar 10 requerimientos el pasado 5 de febrero para un abastecimiento de tres meses; sin embargo, esta solicitud tampoco había sido atendida hasta la visita de control del 3 de marzo.

El resultado de esta desatención es la falta de 11 fórmulas nutricionales. Además, las existencias de seis preparados en almacén —remanentes de compras realizadas en diciembre de 2025— son insuficientes para cubrir el consumo de un mes, en relación con la demanda promedio mensual.

Visita de control fue realizada por el organismo el 3 de marzo.

Visita de control fue realizada por el organismo el 3 de marzo.

Empleados no están debidamente acreditados

El informe del ente supervisor también alerta que el mencionado departamento viene programando turnos del personal sin cumplir los plazos establecidos (tres meses de anticipación) en la normativa vigente, lo que pone en riesgo la adecuada gestión de los recursos humanos y el control de asistencia de personal.

Asimismo, advierte que durante la visita se encontró a cinco trabajadores con el carné de sanidad vencido y se comprobó que otros 83, que no tenían turno programado, también están en la misma situación, lo cual infringe la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Nutrición y podría afectar la bioseguridad en el proceso de preparación de alimentos para los pacientes.

Zonas de trabajo en mal estado

Por último, se detectaron inadecuadas condiciones de infraestructura en algunas zonas del Departamento de Nutrición y Dietética que, según el organismo, podrían propiciar la contaminación cruzada en los alimentos preparados, afectándose así su inocuidad y representando un riesgo para la salud de los pacientes hospitalizados y del personal asistencial.

Por ejemplo, se corroboró el deterioro en algunas luminarias en el techo del almacén que conserva las fórmulas nutricionales, así como conexiones de tuberías en el cielo raso que dificultan la limpieza. También se evidenció una fuga de agua y filtraciones originadas por el deterioro y antigüedad de las cañerías en la cocina principal, además de caños inoperativos y otros que requieren mantenimiento.

La Contraloría comunicó los resultados del Informe de Visita de Control al director del hospital para que, en el ámbito de sus competencias y obligaciones, adopte las acciones correctivas que ameriten, con la finalidad de garantizar la adecuada alimentación de los pacientes y el personal asistencial del establecimiento.

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