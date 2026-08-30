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Vecina de Miraflores hace grave denuncia: "No puedo trabajar hace meses. Estoy cansada y desesperada"

Una vecina del distrito denuncia que los trabajos de una obra colindante podrían afectar su vivienda por las vibraciones.

Arribas también denunció que, desde hace siete meses, representantes de la constructora le reclaman la propiedad
Arribas también denunció que, desde hace siete meses, representantes de la constructora le reclaman la propiedad | FOTO: URPI-LR
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Maricruz Arribas, propietaria de un inmueble de más de 100 años de antigüedad en Miraflores, denunció una presunta negligencia y maltrato por parte de la constructora Tale, empresa que ejecuta un proyecto inmobiliario colindante con su vivienda y que, según señala, contempla la construcción de 126 departamentos.

La denunciante teme que las vibraciones generadas por los trabajos de construcción puedan afectar la estructura de su vivienda. Asimismo, asegura que algunas de las obras de arte que conserva en su propiedad y parte del taller donde trabaja se han visto afectados a raíz de los trabajos.

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Arribas también denunció que, desde hace siete meses, representantes de la constructora le reclaman la propiedad de un muro ubicado dentro de su vivienda. Sin embargo, asegura que hasta el momento no le han presentado ningún documento que acredite que dicho espacio les pertenece.

"Quieren que evacúe 40 metros de mi taller, pido ayuda para evacuar y me dicen 'peliche'. Quieren que mueva mi cocina a otro lado, pido ayuda y me dicen: 'Ya no exijas tanto'", relató la propietaria.

Arribas sostuvo que inicialmente no se opuso a que los ingenieros de la constructora inspeccionaran el interior de su vivienda. No obstante, señaló que, tras no llegar a acuerdos durante las conversaciones con los representantes de la empresa, decidió que su abogado se encargue de las comunicaciones.

"Lo que no puedo permitir es el atropello, el maltrato, el abuso y la prepotencia desde el primer día que vinieron a verme. Estoy tan cansada, desesperada. No puedo trabajar hace meses", manifestó.

La República intentó comunicarse con la Municipalidad de Miraflores y con la constructora Tale para conocer sus respectivas versiones sobre las denuncias. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

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