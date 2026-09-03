Fiscal de la Nación anuncia nuevos detenidos por cuádruple crimen y Víctor Revoredo responde ''eso debe informar la región Trujillo''
Tomás Gálvez informó que existirían más implicados en el secuestro y asesinato de cuatro personas gracias a las indagaciones del Ministerio Público. Además, criticó la posible vulneración de la ley por parte de la Policía Nacional al exponer a los capturados.
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que por demostrar efectividad, la Policía Nacional estaría vulnerando normas establecidas por la ley. Ello, tras la exposición de cinco detenidos relacionados con el cuádruple crimen y secuestro ocurrido en Trujillo.
En esa línea, agregó que el Ministerio Público ya se encuentra indagando en articulación con la PNP y señaló que existirían más implicados. En entrevista con Exitosa, afirmó: "Hay algunos detenidos adicionales. No puedo dar mayores detalles, pero sí se está trabajando".
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Por su parte, el general Víctor Revoredo fue consultado por nuevas capturas y mencionó que esa línea operativa la está viendo el Ministerio Público y la Policía de La Libertad. "Es materia de investigación, eso debe informarlo la región Trujillo", precisó a La República.
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Critica actuar policial
El fiscal se refirió a la presentación pública de los detenidos por parte de la Policía, una práctica que consideró contraria a las normas que regulan las investigaciones penales.
Sostuvo que este tipo de exposiciones puede generar efectos negativos sobre el proceso, en especial cuando se realizan con la finalidad de generar impacto ante los medios de comunicación.
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Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó en caso Trujillo
Tomás Gálvez también cuestionó las dificultades que se presentaron en la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público durante las primeras diligencias por el secuestro de Jenss Lara y asesinato de cuatro personas.
Según explicó, la investigación debe desarrollarse de manera conjunta entre ambas instituciones, aunque advirtió que en este caso cada una manejaba una estrategia distinta.