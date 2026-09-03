Feria educativa en Lima reunirá universidades y becas para estudiar en Reino Unido: conoce cómo participar

La Feria Británica de Oportunidades Educativas se llevará a cabo el 9 de septiembre en Lima, ofreciendo información sobre estudios en el Reino Unido. | Foto: composición LR

La Feria Británica de Oportunidades Educativas se llevará a cabo el 9 de septiembre en Lima, ofreciendo información sobre estudios en el Reino Unido. | Foto: composición LR

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Una oportunidad para conocer de primera mano las alternativas para estudiar en el Reino Unido llegará a Lima este miércoles 9 de septiembre. La Feria Británica de Oportunidades Educativas permitirá que estudiantes, padres de familia y profesionales conozcan programas universitarios, becas, cursos de inglés y rutas de acceso a instituciones británicas.

El evento será de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. en el campus de San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El ingreso será gratuito, aunque los interesados deberán realizar un registro previo y presentar su DNI al momento de ingresar.

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¿Qué universidades y programas se podrán conocer?

Durante la jornada, los asistentes podrán conversar directamente con representantes de universidades y organizaciones vinculadas con la educación británica. Entre las instituciones participantes figuran la Universidad de Leeds, University of Glasgow, Oxford Brookes University y University of the West of Scotland.

También estarán presentes Cambridge English, Bayswater Education, British Council, English Connections, Studies Planet, Becas Chevening, NCUK de la UPC y la Asociación Cultural Peruano Británica (El Británico).

La feria busca concentrar en un mismo espacio información sobre admisiones, certificaciones de inglés, becas y las diferentes alternativas para iniciar o continuar una formación académica en el Reino Unido.

Charlas gratuitas sobre becas, estudios y oportunidades en Reino Unido

Además de los stands informativos, el programa contempla cuatro exposiciones dirigidas a quienes buscan conocer los pasos para estudiar en este país.

4:00 p. m. – Study UK: el British Council explicará las opciones para aprender inglés, obtener certificaciones internacionales y acceder a universidades británicas.

el British Council explicará las opciones para aprender inglés, obtener certificaciones internacionales y acceder a universidades británicas. 5:00 p. m. – Becas Chevening: la Embajada Británica brindará información sobre esta beca para realizar una maestría de un año en el Reino Unido con financiamiento del Gobierno británico.

la Embajada Británica brindará información sobre esta beca para realizar una maestría de un año en el Reino Unido con financiamiento del Gobierno británico. 6:00 p. m. – Vivir, estudiar y trabajar en UK: Studies Planet orientará sobre admisión, visa estudiantil y planificación de la experiencia académica y profesional.

Studies Planet orientará sobre admisión, visa estudiantil y planificación de la experiencia académica y profesional. 7:00 p. m. – Programa NCUK: la UPC-NCUK presentará esta ruta para quienes terminaron el colegio o el International Baccalaureate y desean iniciar su formación en Lima para luego continuar en universidades como Manchester, Bristol, Sheffield, Durham, Queen Mary University of London o Leeds.

¿Cómo participar en la feria educativa?

La participación será gratuita, pero es obligatorio realizar el registro previo. Los asistentes deberán presentar su DNI en la puerta y quienes sean menores de edad tendrán que acudir acompañados por un adulto.

El ingreso a las charlas será por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con anticipación para asegurar un espacio.

La actividad forma parte de la Semana Británica 2026 y es organizada por la Embajada Británica en Lima con el objetivo de acercar a estudiantes y profesionales peruanos a las alternativas de educación superior disponibles en el Reino Unido.