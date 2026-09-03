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Feria educativa en Lima reunirá universidades y becas para estudiar en Reino Unido: conoce cómo participar

El evento se llevará a cabo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. en el campus de San Isidro de la UPC. El ingreso es gratuito, aunque se requiere registro previo y presentación del DNI.

La Feria Británica de Oportunidades Educativas se llevará a cabo el 9 de septiembre en Lima, ofreciendo información sobre estudios en el Reino Unido.
La Feria Británica de Oportunidades Educativas se llevará a cabo el 9 de septiembre en Lima, ofreciendo información sobre estudios en el Reino Unido. | Foto: composición LR
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Una oportunidad para conocer de primera mano las alternativas para estudiar en el Reino Unido llegará a Lima este miércoles 9 de septiembre. La Feria Británica de Oportunidades Educativas permitirá que estudiantes, padres de familia y profesionales conozcan programas universitarios, becas, cursos de inglés y rutas de acceso a instituciones británicas.

El evento será de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. en el campus de San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El ingreso será gratuito, aunque los interesados deberán realizar un registro previo y presentar su DNI al momento de ingresar.

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¿Qué universidades y programas se podrán conocer?

Durante la jornada, los asistentes podrán conversar directamente con representantes de universidades y organizaciones vinculadas con la educación británica. Entre las instituciones participantes figuran la Universidad de Leeds, University of Glasgow, Oxford Brookes University y University of the West of Scotland.

También estarán presentes Cambridge English, Bayswater Education, British Council, English Connections, Studies Planet, Becas Chevening, NCUK de la UPC y la Asociación Cultural Peruano Británica (El Británico).

La feria busca concentrar en un mismo espacio información sobre admisiones, certificaciones de inglés, becas y las diferentes alternativas para iniciar o continuar una formación académica en el Reino Unido.

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Charlas gratuitas sobre becas, estudios y oportunidades en Reino Unido

Además de los stands informativos, el programa contempla cuatro exposiciones dirigidas a quienes buscan conocer los pasos para estudiar en este país.

  • 4:00 p. m. – Study UK: el British Council explicará las opciones para aprender inglés, obtener certificaciones internacionales y acceder a universidades británicas.
  • 5:00 p. m. – Becas Chevening: la Embajada Británica brindará información sobre esta beca para realizar una maestría de un año en el Reino Unido con financiamiento del Gobierno británico.
  • 6:00 p. m. – Vivir, estudiar y trabajar en UK: Studies Planet orientará sobre admisión, visa estudiantil y planificación de la experiencia académica y profesional.
  • 7:00 p. m. – Programa NCUK: la UPC-NCUK presentará esta ruta para quienes terminaron el colegio o el International Baccalaureate y desean iniciar su formación en Lima para luego continuar en universidades como Manchester, Bristol, Sheffield, Durham, Queen Mary University of London o Leeds.

¿Cómo participar en la feria educativa?

La participación será gratuita, pero es obligatorio realizar el registro previo. Los asistentes deberán presentar su DNI en la puerta y quienes sean menores de edad tendrán que acudir acompañados por un adulto.

El ingreso a las charlas será por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con anticipación para asegurar un espacio.

La actividad forma parte de la Semana Británica 2026 y es organizada por la Embajada Británica en Lima con el objetivo de acercar a estudiantes y profesionales peruanos a las alternativas de educación superior disponibles en el Reino Unido.

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