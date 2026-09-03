Chancay tendrá su primer TEDx este 2026: ¿cuándo y cómo inscribirse para participar en el evento?

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Chancay será por primera vez sede de un evento TEDx. La ciudad abrirá las puertas de uno de sus principales atractivos, el Castillo de Chancay, para acoger un evento que busca generar un espacio en el que se compartan ideas y experiencias sobre innovación, liderazgo, educación, emprendimiento y desarrollo humano.

La actividad se organiza considerando que la ciudad, con poco más de 67.000 habitantes, atraviesa una importante transformación económica impulsada por el desarrollo del Puerto de Chancay, cuya inversión proyectada bordea los US$3.500 millones. Así, se presenta un momento clave para discutir sobre las capacidades, el liderazgo y el papel de sus habitantes en la ciudad que viene.

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Fecha, ponentes y temáticas del TEDxChancay 2026

El evento, que tiene como lema "Acciones que transforman vidas", se realizará el sábado 19 de setiembre, desde las 8.00 a. m. en el Castillo de Chancay con siete conferencias a cargo de speakers nacionales. El objetivo es abrir un espacio de conversación en torno a ideas y experiencias que puedan aportar a esta nueva etapa de la ciudad.

La iniciativa reunirá a voces de distintas disciplinas para abordar temas vinculados con innovación, liderazgo, educación, emprendimiento, sostenibilidad y desarrollo humano, y generar un intercambio entre distintos actores de la comunidad.

¿Cómo inscribirse para asistir al TEDxChancay2026?

El ingreso al evento será gratuito y la convocatoria para asistir ya se encuentra abierta. Podrán postular personas de Chancay y residentes de la ciudad, quienes serán seleccionados para conformar una audiencia de aproximadamente 100 participantes. Para enviar tu postulación, debes llenar el formulario disponible en este enlace.

"Chancay está viviendo un momento que puede marcar un antes y un después para la ciudad. El puerto trae nuevas oportunidades, pero también nos plantea el reto de pensar cómo queremos crecer y qué papel tendrán las personas en ese proceso", señaló Jorge Martínez Campoblanco, organizador licenciatario de TEDxChancay 2026.