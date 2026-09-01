Angie Jibaja sorprende al reaparecer pidiendo yapes desde Brasil: "Estoy medio mareada"

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Angie Jibaja reapareció en redes sociales en medio de la polémica que rodea su vida personal tras las imágenes que protagonizó en La Victoria con su novio chileno. Desde Brasil, la modelo peruana realizó una transmisión en vivo en la que pidió apoyo económico a sus seguidores y, más tarde, admitió que había consumido alcohol.

La situación se da después de que fuera captada junto a su pareja en una peligrosa zona del mencionado distrito limeño, hecho que motivó la preocupación de figuras como Romina Gachoy, esposa de su ex Jean Paul Santa María.

Angie Jibaja pide yapes desde Brasil

Durante la transmisión, que realizó con la presencia de su pareja en el mismo lugar, Angie Jibaja solicitó ayuda económica a sus seguidores y les pidió no creer todo lo que se dice en los espacios de espectáculos. “Que me apoyen con un yape, pásales mi número de yape. No crean todo lo que dicen. La gente saca deducciones de programas malintencionados. Pueden narrar una historia que no es”, manifestó.

La recordada 'Chica de los Tatuajes' también señaló que su novio chileno, Jonathan Pettit Soto, tiene mucho que decir sobre el tema. “Cuando él quiere hablar, yo me muero de miedo porque él no tiene ningún pelo en la lengua”, aseguró. Las imágenes de la transmisión fueron emitidas en el programa de Magaly Medina, donde días atrás también se mostró el momento en que Jibaja fue captada junto a su pareja en La Victoria.

“Estoy medio borracha”: Angie Jibaja en transmisión desde Brasil

Según informó el espacio de ATV, cerca de una hora y media después, la modelo volvió a conectarse en vivo, pero esta vez apareció bajo los efectos del alcohol y con dificultades para expresarse. En esa transmisión, Angie contó que había sido convocada para participar en un reality y su pareja, quien mostró su rostro, afirmó que se trataría de un programa en Ecuador, aunque ella evitó confirmarlo.

Asimismo, la ‘Chica de los Tatuajes’ reconoció que había bebido vino y que se sentía mareada. También aseguró que atraviesa una nueva etapa de su vida lejos de la exposición mediática. “Estoy un poco mareada porque he tomado un poquito de vino. Estoy medio borracha, la verdad. Magaly no importa. Acá estamos en Brasil y es una nueva vida. Cambiamos de ese lugar tan karmoso (Lima) a un lugar tan bonito como este, que es el paraíso”, manifestó.

Por su parte, la 'Urraca' comentó que, por lo observado en la transmisión, Angie se encontraría en un lugar que no tendría las mejores condiciones. Sin embargo, hasta el momento se desconoce en qué tipo de instalación reside actualmente.