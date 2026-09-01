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Marlon Aguirre: el diputado de Juntos por el Perú que no descarta pasar a las filas de Fuerza Popular

Aguirre podría protagonizar la primera renuncia a una bancada en el Congreso entrante. Sus declaraciones han generado cuestionamientos dentro de la bancada de Juntos por el Perú.

Marlon Aguirre podría pasar a ser parte de las filas del fujimorismo | Composición: LR.
Marlon Aguirre podría pasar a ser parte de las filas del fujimorismo | Composición: LR.
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¿Cambios en el Congreso? El diputado Marlón Rodriguez, representante de Junín y todavía miembro de Juntos por el Perú, no descartó dejar la bancada liderada por Roberto Sánchez para pasar a formar parte de las filas del fujimorismo. En entrevista, el propio Rodríguez afirmó que mantuvo cierto contacto con Fuerza Popular.

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"Antes de postular por JP, he tenido líneas con Fuerza Popular. Yo no lo puedo mentir, no lo puedo negar. El que yo me vaya a Fuerza Popular o no, no lo puedo negar ni afirmar", señaló al programa Beto a Saber.

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Días atrás, el diputado fue visto participando en un evento en su región junto a Keiko Fujimori. Recientemente, Rodríguez tuvo fuertes declaraciones en contra de Ernesto Zunini, diputado y vocero de Juntos por el Perú.

"No hay democracia. El señor Ernesto Zunini se cree una persona superpoderosa y que tiene la razón y no escucha otras razones. El señor Zunini se cree superdotado, y es algo en lo que está muy equivocado", indicó.

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Zunini responde

Ante las declaraciones de Marlon Aguirre, fue el propio Ernesto Zunini quien señaló que la bancada analizará de manera conjunta la situación del diputado. Zunini calificó las declaraciones del diputado como irresponsables.

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El legislador explicó que las decisiones al interior de Juntos por el Perú se resuelven, en primer término, mediante consenso y, si este no es posible, a través de una votación. En ese sentido, recordó que Aguirre fue elegido por los ciudadanos como integrante de JP y sostuvo que cualquier determinación que tome sobre su futuro político será de su propia responsabilidad.

Zunini también sugirió que las diferencias surgidas dentro de la agrupación podrían estar relacionadas con la intervención de actores externos: "Buscan generar lo que se ha generado en el Senado y que merecen explicaciones públicas", afirmó, aunque evitó precisar a qué fuerzas externas se refería, indicó sin detallar qué fuerzas serían.

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