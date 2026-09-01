Partidos de hoy, martes 1 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 1 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Copa de Brasil y US Open). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGo, Disney+ o L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El inicio del mes será importante para el deporte peruano: Ignacio Buse se alista para su debut en la primera ronda del US Open. Por otra parte, Melgar y Atlético Grau cierran la fecha 7 del Clausura.

Partidos de la Liga 1 HOY

Atlético Grau vs Melgar

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos del US Open HOY

Ignacio Buse vs Marcos Giron

Hora: 3.30 p. m. (horario estimado)

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Copa Brasil HOY

Atlético Mineiro vs Cruzeiro

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSpors, Premiere

Partidos de HOY en la Copa Italia