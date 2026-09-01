Partidos de hoy, martes 1 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Liga 1, Copa Brasil y el debut de Ignacio Buse en el US Open.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 1 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Copa de Brasil y US Open). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGo, Disney+ o L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El inicio del mes será importante para el deporte peruano: Ignacio Buse se alista para su debut en la primera ronda del US Open. Por otra parte, Melgar y Atlético Grau cierran la fecha 7 del Clausura.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- Atlético Grau vs Melgar
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos del US Open HOY
- Ignacio Buse vs Marcos Giron
- Hora: 3.30 p. m. (horario estimado)
- Canal: ESPN, Disney Plus
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Partidos de la Copa Brasil HOY
- Atlético Mineiro vs Cruzeiro
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSpors, Premiere
Partidos de HOY en la Copa Italia
- Parma vs Cremonese
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Torina vs Monza
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports