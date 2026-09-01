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Deportes

Partidos de hoy, martes 1 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Liga 1, Copa Brasil y el debut de Ignacio Buse en el US Open.

Programación de los partidos de hoy, martes 1 de setiembre. Foto: composición LR/Melgar/ATP
Programación de los partidos de hoy, martes 1 de setiembre. Foto: composición LR/Melgar/ATP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 1 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Copa de Brasil y US Open). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGo, Disney+ o L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El inicio del mes será importante para el deporte peruano: Ignacio Buse se alista para su debut en la primera ronda del US Open. Por otra parte, Melgar y Atlético Grau cierran la fecha 7 del Clausura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • Atlético Grau vs Melgar
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos del US Open HOY

  • Ignacio Buse vs Marcos Giron
  • Hora: 3.30 p. m. (horario estimado)
  • Canal: ESPN, Disney Plus

PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

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Partidos de la Copa Brasil HOY

  • Atlético Mineiro vs Cruzeiro
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSpors, Premiere

Partidos de HOY en la Copa Italia

  • Parma vs Cremonese
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Torina vs Monza
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports
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