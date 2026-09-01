Fiscalía aún no tiene elementos suficientes para afirmar participación de detenidos en cuádruple crimen en Trujillo | Foto: composición LR

Fiscalía aún no tiene elementos suficientes para afirmar participación de detenidos en cuádruple crimen en Trujillo | Foto: composición LR

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El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que aún no existen elementos suficientes para afirmar que los cinco detenidos por el cuádruple crimen y secuestro de un empresario minero en Trujillo participaron en estos hechos. El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada pidió cautela y sostuvo que la hipótesis policial debe corroborarse con evidencia científica.

“No podemos afirmar categóricamente que ellos sean, sino que la Policía tiene que acopiar evidencia científica para entregar al fiscal de que sus hipótesis han sido corroboradas”, declaró en entrevista con RPP.

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El magistrado explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y tiene un plazo de quince días. Precisó que ninguno de los cinco detenidos ha brindado declaración y que, antes de interrogarlos, la Fiscalía busca reunir elementos que permitan establecer su eventual responsabilidad.

Hipótesis por corroborar

Los cinco intervenidos fueron detenidos tras el ataque ocurrido el último domingo en Trujillo, región La Libertad, que dejó cuatro personas muertas y terminó con el secuestro de un empresario minero. Según informó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, los investigados serían integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

De acuerdo con esa versión, cuatro de los detenidos habrían ocupado la camioneta utilizada durante el ataque, mientras que el quinto cumpliría el presunto rol de operador logístico. Sin embargo, Chávez Cotrina remarcó que esa hipótesis todavía requiere elementos objetivos que la respalden.

“Entre tanto y en cuanto no tengamos una evidencia sólida, de calidad científica, que demuestre ello, obviamente no podemos hacer esa aseveración. Tenemos que ser cautos, estamos ante una investigación muy complicada, muy compleja, tenemos recién el segundo día de detención, tenemos todavía 13 días para continuar investigando”, sostuvo.

El fiscal agregó que la Policía y el Ministerio Público aún deben tomar declaraciones a los investigados. También indicó que los abogados de los detenidos ya se presentaron y que los interrogatorios podrían realizarse después de obtener información del análisis de los teléfonos celulares.

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Videos muestran porte militar

Chávez Cotrina señaló que los videos del ataque serán sometidos a un análisis especializado para determinar si los detenidos corresponden a las personas que aparecen en las imágenes. Según explicó, los sujetos registrados en las grabaciones presentan características que deberán ser contrastadas mediante una pericia antropológica.

“Es importante que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos, que se ve que tienen porte militar”, manifestó.

El fiscal sostuvo que estos análisis permitirán reunir elementos de convicción antes de solicitar medidas ante el Poder Judicial. “Hay que hacer todo un estudio de esa naturaleza para poder ir ante el juez a pedir cualquier requerimiento con bases sólidas, con pruebas de calidad, porque si no el juez no nos lo va a dar”, afirmó.

Entre las principales diligencias también figura el deslacrado y lectura de tres teléfonos incautados a los detenidos, además de los tres teléfonos pertenecientes a las víctimas y recuperados en el lugar de los hechos. La Fiscalía revisará estos dispositivos y los videos registrados durante el recorrido por las calles donde ocurrió el secuestro.

Respecto de las declaraciones, precisó que los detenidos deberán contar con la presencia de sus abogados para garantizar su derecho de defensa. Según explicó, la Fiscalía primero debe reunir evidencias y luego formular las preguntas a partir de la información obtenida durante las diligencias.