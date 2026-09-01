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Diputado Edwin Espinoza pide a Galarreta reformular pedido de facultades y priorizar inseguridad y El Niño Costero

El parlamentario de Buen Gobierno planteó que las otras materias incluidas en la propuesta del Ejecutivo sean incorporadas en un segundo pedido de delegación o impulsadas mediante proyectos de ley específicos.

El parlamentario planteó que una primera solicitud se concentre en dos materias que considera urgentes, la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
El parlamentario planteó que una primera solicitud se concentre en dos materias que considera urgentes, la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. | Composición LR | Composición LR
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El diputado Edwin Espinoza del partido del Buen Gobierno, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reformular y priorizar el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El parlamentario planteó que una primera solicitud se concentre en dos materias que considera urgentes, la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, así como la prevención y gestión de riesgos ante los impactos del fenómeno de El Niño Costero.

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"Por tales consideraciones, solicito formalmente que evalúe presentar una versión reformulada y focalizada de la iniciativa, circunscribiendo una primera solicitud exclusivamente a estas dos emergencias críticas para garantizar un trámite célere y de alto consenso parlamentario", señala Espinoza en el oficio enviado a Galarreta.

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El diputado sostuvo que las demás materias incluidas en la propuesta del Ejecutivo pueden ser atendidas mediante un posterior pedido de delegación o a través de proyectos de ley específicos. Entre los temas que menciona figuran los mecanismos de desvinculación laboral voluntaria, la apertura de cuentas bancarias para menores de doce años y diversas reformas ambientales y laborales.

Espinoza precisó que su planteamiento no supone una negativa a otorgar facultades al Ejecutivo, sino una propuesta para concentrar la respuesta legislativa en las emergencias que, según su posición, requieren atención inmediata. En esa línea, consideró que dividir el pedido permitiría evitar la dispersión del debate y facilitar un trámite más rápido para las medidas vinculadas con seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño Costero.

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