Capturan a 'Jhonsson Pulpo’ en Bolivia por una requisitoria internacional: tenía condena a cadena perpetua

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', considerado por la Policía como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Pulpos de Cruz Blanca, fue capturado este martes 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, después de varios años de permanecer prófugo. La intervención se produjo alrededor de las 9.45 a. m. en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo 661, como resultado de una operación de inteligencia internacional.

Su captura no se produjo por el reciente secuestro del empresario minero Jenss Lara ni por el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo, sino porque sobre Cruz Torres pesaba una requisitoria y orden de captura internacional vigente, solicitada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La medida judicial está relacionada con delitos como robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

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Una operación internacional para ubicarlo

La ubicación de 'Jhonsson Pulpo' fue posible mediante un trabajo coordinado entre equipos especializados de Perú y Bolivia. Participaron el Equipo Especial contra el Secuestro y la Extorsión (EESCCOT), el FBI-Lima, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Divinesp)-Dirandro, la DEA Perú, la Policía Nacional de Bolivia y la División de Ciberdelincuencia de la Policía boliviana.

El comandante general de la Policía boliviana, Adrián Javier Álvarez Arismendi, informó que las labores para identificar y localizar al prófugo se desarrollaban desde enero de este año. Según explicó, Cruz Torres fue ubicado en un departamento de La Paz y, al advertir la presencia policial, intentó escapar.

La autoridad boliviana señaló además que el detenido se encontraba en territorio boliviano de manera irregular y que había realizado modificaciones en su apariencia para dificultar su identificación. Entre las alteraciones detectadas mencionó cirugías en las orejas, pómulos y cejas.

Bolivia anunció que el detenido será expulsado de su territorio mediante una resolución de la Dirección General de Migración. Posteriormente, las autoridades peruanas deberán realizar las gestiones correspondientes para su retorno al país y su puesta a disposición de la justicia.

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Lo encontraron con documentos de otras personas

Cruz Torres fue intervenido junto con Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez. Durante el operativo, las autoridades encontraron varios documentos de identidad que no correspondían a los detenidos.

Se hallaron dos pasaportes peruanos, uno registrado a nombre de Julio César Reyes Ordinola y otro a nombre de Ronaldo Fabricio Caballero Tuesta. También se encontró un DNI correspondiente a Reyes Ordinola y dos cédulas de identidad bolivianas: una a nombre de Edilson Junior Díaz Quispe y otra registrada a nombre de Axel Arturo Aguilar Portugal.

La procedencia y eventual utilización de estos documentos deberán ser establecidas mediante las investigaciones. Su hallazgo, sin embargo, se suma a los antecedentes que ya manejaba la Policía sobre los mecanismos empleados por Cruz Torres para ocultar su identidad durante su prolongada fuga.

Una condena a cadena perpetua

El principal antecedente judicial que pesa sobre 'Jhonsson Pulpo' corresponde al asesinato de una comerciante ocurrido en marzo de 2020 en Trujillo.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, Cruz Torres participó en el robo de las pertenencias de la víctima y posteriormente esta fue asesinada a balazos. Por este hecho, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo lo condenó a cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte.

La condena no impidió que permaneciera fuera del alcance de las autoridades. En agosto de 2022 fue incorporado al Programa de Recompensas del Mininter como uno de los delincuentes más buscados del país.

Dos años después, en septiembre de 2024, el Estado elevó de S/75.000 a S/500.000 la recompensa por información que permitiera establecer su ubicación y captura. Con ese monto, Cruz Torres pasó a integrar el grupo de prófugos por quienes el Gobierno ofrecía las mayores recompensas.

El jefe de una facción de Los Pulpos

La Policía identifica a Cruz Torres como cabecilla de Los Pulpos de Cruz Blanca, una facción de la organización criminal Los Pulpos que tiene como principal zona de operaciones a Trujillo y otros sectores de La Libertad.

Su historial policial está asociado a investigaciones por extorsión, secuestro, homicidio y sicariato. Según información difundida por el Mininter, entre las personas cuyos secuestros son atribuidos a esta estructura figuran Santos Guillermo Sánchez Vera, Emilio Julca Huamán, Kristell Cotrina Cruz y Robert Quezada Crisólogo, entre otros.

Uno de los casos más graves ocurrió en noviembre de 2021, cuando el comerciante Alan Miguel Ángel Ríos Guevara fue secuestrado durante 14 días en Trujillo. Los captores exigieron inicialmente US$500.000 a su familia por su liberación. El empresario finalmente fue encontrado con vida.

En ese caso también fue detenida en Bolivia, a inicios de 2026, Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Cruz Torres, quien tenía una notificación roja de Interpol por una investigación vinculada al secuestro.

La falsa muerte para desaparecer

Durante la búsqueda del cabecilla, los investigadores detectaron un episodio que evidenció los mecanismos utilizados para ocultar su paradero: en 2020 apareció registrada en Reniec un acta de defunción a nombre de Cruz Torres.

Para la Policía, se trató de una maniobra destinada a hacer creer que había muerto y dificultar su persecución. El registro no impidió que las autoridades continuaran siguiendo sus movimientos y posteriormente establecieran que permanecía con vida y fuera del país.

A ello se sumaron los cambios en su apariencia física. Las autoridades bolivianas señalaron tras su captura que se había sometido a diversas cirugías y que había modificado características de su rostro para evitar ser reconocido.

La Policía lo vincula al caso Jenss Lara, pero falta confirmación

La captura de 'Jhonsson Pulpo' ocurre pocos días después del secuestro del empresario minero Jenss Lara y del asesinato de cuatro personas —Christopher García Álvarez (32), Luis Alberto Rojas Ramos (35), Nadia Urtecho Rodríguez y Farhad Andrea Monzón Lingan— en Trujillo. El caso es investigado por la Policía y ha vuelto a poner a Los Pulpos bajo la lupa.

El jefe policial de La Libertad, general Ricardo Espinoza, señaló que la investigación apunta a integrantes de esta organización y mencionó a miembros de la estructura que tendrían conexiones con cabecillas que operan desde el extranjero.

En ese contexto, la Policía también ha señalado a Cruz Torres como una persona que habría estado pendiente de la operación. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación judicial o fiscal que establezca que 'Jhonsson Pulpo' participó en el cuádruple asesinato y secuestro de Jenss Lara.

Por ello, este último caso debe diferenciarse de la condena que ya pesa sobre Cruz Torres y de la requisitoria internacional que permitió su captura. La eventual responsabilidad del detenido en el crimen reciente tendrá que ser determinada por las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.

El Gobierno celebra la captura

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó públicamente la detención y destacó el trabajo de inteligencia que permitió ubicar al prófugo en Bolivia.

"Ha caído finalmente", señaló el titular del Mininter al comunicar la captura, tras recibir la confirmación de la Comandancia General de la Policía Nacional y de los equipos de inteligencia que seguían sus movimientos.

Astudillo sostuvo que la detención constituye un golpe importante contra Los Pulpos, pero advirtió que la captura de Cruz Torres no significa que la organización criminal haya sido desarticulada. Las autoridades continuarán buscando a los demás integrantes y determinando las responsabilidades individuales en los distintos delitos investigados.

El ministro también anunció que viajará a Trujillo para acompañar las acciones policiales contra la organización y remarcó que el traslado de Cruz Torres al Perú deberá realizarse respetando los procedimientos legales.

¿Qué pasará con 'Jhonsson Pulpo'?

La Policía boliviana ha anunciado su expulsión y las autoridades peruanas deberán coordinar su retorno para que sea puesto a disposición de la justicia. Su situación es distinta a la de un detenido únicamente por una investigación en curso: Cruz Torres tiene una sentencia de cadena perpetua y una requisitoria internacional vigente que motivó su ubicación y captura.

Su retorno permitirá ejecutar la condena impuesta por el asesinato de la comerciante y, paralelamente, las autoridades podrán continuar con las investigaciones en las que es sindicado como integrante o cabecilla de Los Pulpos.

La captura pone fin a una persecución internacional que se prolongó durante años y en la que el prófugo llegó a cambiar su apariencia, utilizar presuntamente documentos de terceros y aparecer incluso con un acta de defunción registrada en el sistema de identidad peruano.

Ahora, el reto para las autoridades será determinar cuánto de la estructura de Los Pulpos permanece operativa, identificar a sus actuales mandos y establecer, caso por caso, la responsabilidad de Cruz Torres en los delitos que todavía se encuentran bajo investigación.