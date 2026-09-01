Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentarán por primera vez en competiciones internacionales. Foto: composición LR/Cienciano/Montevideo City Torque

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentarán por primera vez en competiciones internacionales. Foto: composición LR/Cienciano/Montevideo City Torque

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Cienciano del Cusco tuvo que esperar 23 años para volver a poner su nombre en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Horacio Melgarejo cuentan los días para el inicio de la serie frente al sorpresivo Montevideo City Torque de Uruguay.

Luego de eliminar al vigente campeón (Lanús) y al poderoso Botafogo de Brasil, existe mucha expectativa entre los hinchas imperiales por ver el duelo entre peruanos y uruguayos. Revisa toda la información sobre esta decisiva llave.

Programación de los partidos de Cienciano y City Torque. Foto: Cienciano

¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Cienciano vs City Torque tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo jueves 10 de setiembre. La revancha se jugará una semana después (jueves 17 de setiembre) en el mítico Centenario de Montevideo.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El duelo entre cusqueños y charrúas se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 11/09)

¿Qué canal transmite el Cienciano vs Montevideo City Torque?

La transmisión del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana estará a cargo de las señales ESPN y DSports, canales que poseen los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Sudamericana. Además, podrás seguir la previa y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Entradas para el Cienciano vs Montevideo City Torque

Los precios para el cotejo de Cienciano oscilan entre los 15 y 150 soles. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Joinnus.