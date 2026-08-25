El cuerpo policial detuvo a siete miembros de la banda criminal acusada del secuestro del empresario extranjero | Composición LR

El cuerpo policial detuvo a siete miembros de la banda criminal acusada del secuestro del empresario extranjero | Composición LR

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Un empresario extranjero fue rescatado por agentes de la Policía Nacional tras permanecer secuestrado en una vivienda ubicada en el asentamiento humano Áncieta Baja, en El Agustino. Los presuntos integrantes de la banda Los Injertos del Mal exigían a la familia de la víctima el pago de S/100.000 para liberarlo con vida y, según las primeras investigaciones, enviaban videos en los que aparecía siendo golpeado.

La intervención policial se inició durante la madrugada, luego de que agentes de inteligencia ubicaran a los presuntos secuestradores cerca de los cementerios El Ángel y Presbítero Maestro. Durante el seguimiento se produjo un intercambio de disparos en el jirón Áncash, donde uno de los sospechosos resultó herido. Además, un vehículo utilizado por la banda terminó con varios impactos de bala en la carrocería.

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Tras la persecución, los agentes llegaron hasta una vivienda de Ancieta Baja y allanaron una habitación ubicada en el cuarto piso. Allí encontraron al empresario, quien fue puesto a salvo y trasladado para recibir atención y brindar su declaración a las autoridades.

"De repente llegaron dos individuos y me encañonaron y que me montara al carro, si no me disparaban", relató la víctima a los agentes. El empresario también señaló que llevaba solo dos semanas de haber llegado al Perú cuando fue interceptado.

Capturan a siete sospechosos

Como resultado del operativo, la Policía detuvo a siete personas, entre ellas cinco adultas y dos adolescentes. Los mayores fueron identificados como Edgar José Guerrero Cansices (26), Marcos Gomes Armas (25), Fernando Ayala Arellano (26), María López Gutiérrez (23) y Moreadnys España Rodríguez (27). Los dos menores quedaron bajo custodia de las autoridades de familia.

Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola de 9 milímetros abastecida con municiones y dos vehículos que, según la investigación preliminar, habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer sus actividades delictivas.

Uno de los detenidos aseguró dedicarse al reparto por delivery, versión que habría sido utilizada para intentar desviar las sospechas de los investigadores.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la intervención y destacó el trabajo de inteligencia policial. "Se ha dado una captura importante de un grupo de extorsionadores, así funciona la inteligencia, así funciona la Policía", declaró. También confirmó que uno de los presuntos delincuentes resultó herido durante el enfrentamiento y fue evacuado para recibir atención médica.

Los intervenidos serían investigados por los presuntos delitos de secuestro agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y banda criminal. El Ministerio Público determinará las acciones legales correspondientes mientras continúan las diligencias para establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar si la organización estaría involucrada en otros casos de secuestro y extorsión.