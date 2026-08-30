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Dengue en Perú: Minsa reporta 4.000 contagios en Lima y lanza advertencia por impacto del fenómeno de El Niño

Las altas temperaturas y lluvias asociadas a El Niño favorecen la aparición de enfermedades como el dengue y la leptospirosis en distintas regiones del país.

El dengue registra un aumento de casos en distintas regiones del Perú ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.
El dengue registra un aumento de casos en distintas regiones del Perú ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. | Foto: composición LR
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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el dengue y la leptospirosis figuran entre las enfermedades que registran un aumento de casos en el país debido a las condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño. Las lluvias intensas, inundaciones y temperaturas elevadas favorecen la aparición de escenarios propicios para la transmisión de estas enfermedades.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), señaló que el incremento de pacientes se concentra en distintas regiones. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad presentan un aumento de casos de dengue, mientras que en Lima se contabilizan alrededor de 4.000 contagios. El especialista también alertó sobre la presencia de leptospirosis en Piura y Loreto.

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Dengue en Perú: regiones con aumento de casos y principales signos de alarma

Las condiciones climáticas vinculadas con El Niño pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. El insecto encuentra lugares adecuados para desarrollarse en recipientes con agua acumulada, tanto dentro de viviendas como en espacios urbanos. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento de la enfermedad en las zonas donde se registran temperaturas elevadas.

El CDC también considera dentro de la vigilancia a otras enfermedades transmitidas por vectores, entre ellas zika, chikungunya, peste y rickettsiosis. En el caso de la leptospirosis, el riesgo está relacionado con el contacto con agua contaminada y Piura y Loreto concentran actualmente la mayor cantidad de casos. Además, se mantiene atención ante posibles aumentos de enfermedades diarreicas, problemas respiratorios, lesiones y conjuntivitis. Los niños, adultos mayores y personas con diabetes o hipertensión forman parte de los grupos que requieren mayor cuidado. Entre los signos de alarma del dengue se encuentran el sangrado por encías o mucosas, dolor abdominal intenso y somnolencia.

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Minsa recomienda medidas para prevenir dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas

Para reducir la presencia del mosquito, el Minsa recomienda mantener cerrados los recipientes destinados al almacenamiento de agua. Tanques y baldes deben permanecer tapados y, cuando se vacíen, sus paredes tienen que ser escobilladas para retirar los huevos que pueden quedar adheridos. En la selva, además, objetos abandonados como llantas y latas deben evitar acumular agua. El personal sanitario también realiza labores de vigilancia y control larvario, por lo que se solicita facilitar su ingreso.

Las medidas preventivas también incluyen el manejo adecuado de los alimentos y del agua. El Minsa aconseja conservar los productos correctamente refrigerados y emplear tablas distintas para carnes, pollo y verduras. Asimismo, recomienda hervir o clorar el agua antes de consumirla y verificar la correcta cloración cuando provenga de almacenamiento o cisternas. Paralelamente, el sector Salud ejecuta un plan de respuesta ante lluvias e inundaciones junto con los gobiernos regionales y contempla hospitales de campaña si algún establecimiento resulta afectado. También desarrolla una vacunación contra el dengue para personas de 10 a 20 años en Tumbes, Piura, Ucayali, Loreto, La Libertad y Lambayeque, con dos dosis separadas por tres meses.

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