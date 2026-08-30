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“Se llevó parte de mi emprendimiento”: falso mototaxista roba caja con más de S/10.000 en mercadería en Tarapoto

El comerciante había adquirido zapatillas, zapatos y otros productos para abastecer su negocio. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre llegó en un mototaxi y huyó con la caja.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto bajó de la mototaxi y entró al local para llevarse el paquete.
Cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto bajó de la mototaxi y entró al local para llevarse el paquete. | Foto: composición LR/Latina Noticias
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Un comerciante fue víctima del robo de una caja con más de S/10.000 en zapatillas, calzado y otros productos en la avenida Micaela Bastidas, en Tarapoto. El hecho ocurrió cuando el propietario dejó momentáneamente la mercadería cerca de la entrada de un establecimiento mientras realizaba unos pagos. En ese intervalo, un hombre que llegó en un mototaxi se apoderó de los artículos y huyó del lugar, según quedó registrado por cámaras de seguridad.

La pérdida representa un duro golpe para el agraviado, pues los productos habían sido adquiridos para abastecer su pequeño negocio. Tras comprobar lo ocurrido mediante las grabaciones, acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP) para presentar la denuncia y solicitar que se identifique al presunto responsable.

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Cámaras captaron al sujeto llevándose la caja con zapatillas y otros productos del comerciante

Las imágenes de videovigilancia registraron la secuencia del robo. En ellas se observa la llegada de un mototaxi que se detiene frente al establecimiento. Un hombre con gorra desciende del vehículo y permanece durante algunos segundos observando el lugar antes de ingresar.

Una vez dentro, el sujeto advierte la presencia de la caja cerca de la entrada, la recoge y la traslada hasta el mototaxi. Luego aborda nuevamente el vehículo y se retira con la mercadería.

Al revisar las imágenes, el comerciante manifestó que sospecha que la unidad de transporte habría seguido previamente sus movimientos. Esta hipótesis deberá ser esclarecida como parte de las investigaciones, mientras que las grabaciones podrían servir para obtener características que permitan ubicar al involucrado.

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Emprendedor denuncia el robo ante la PNP y pide ayuda para recuperar mercadería valorizada en más de S/10.000

El propietario explicó que había realizado una compra superior a los S/10.000 para surtir su emprendimiento. Dentro de la caja había zapatillas, zapatos, Crocs y otros artículos que posteriormente serían puestos a la venta.

“Se me llevó parte de mi emprendimiento”, lamentó el comerciante al dimensionar el perjuicio económico ocasionado por el robo. Ahora espera que las autoridades puedan dar con el paradero del involucrado y recuperar los productos.

Además de recurrir a la PNP, el agraviado solicitó el apoyo del serenazgo municipal para avanzar con la ubicación del sujeto. También pidió a otros pequeños comerciantes mantenerse atentos con su mercadería para reducir el riesgo de atravesar una situación similar.

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