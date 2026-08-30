Sada Goray: Poder Judicial amplía investigación por 12 meses por caso Fondo Mi Vivienda

Sada Goray es investigada por el caso destapado en el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR

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El Poder Judicial amplió por 12 meses el plazo de la investigación preparatoria contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el caso Fondo Mi Vivienda por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, entre otros.

La decisión tomada por la jueza Lorena Sandoval establece que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendrá hasta el 15 de julio del 2027 para terminar con la investigación preparatoria.

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El Ministerio Público había solicitado la ampliación por 36 meses; sin embargo, la magistrada señaló que 12 meses es un plazo prudencial para la culminación de las diligencias fiscales como la ejecución de pericias especializadas.

La Fiscalía sustentó su pedido al mencionar que existe una especial complejidad de la investigación, demoras en las pericias financieras, un volumen extraordinario de información documental, nueva incorporación relevante e investigados, demoras, inasistencias y reprogramaciones de diligencias, etc.

Por su parte, la defensa de Goray advirtió que, si bien estaban de acuerdo con el requerimiento de prórroga, 36 meses es un plazo excesivo y desproporcionado. Aseguró que existen "tiempos muertos" por la inactividad fiscal desde la formalización de la investigación en julio del 2023. Desde la defensa de Fernandini se opusieron a la solicitud fiscal y argumentaron que el periodo es excesivo.

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que, si bien hubo reprogramaciones, es deber de la Fiscalía hacer los apercibimientos correspondientes "a efectos de no frustrar las mencionadas diligencias". Afirmó que la única diligencia que justifica una prórroga es la realización de las pericias.

"Precisar al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable", indica el documento judicial.