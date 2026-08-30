HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Sada Goray: Poder Judicial amplía investigación por 12 meses por caso Fondo Mi Vivienda

La orden del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional también incluye al periodista Mauricio Fernandini. La Fiscalía investiga a la empresaria y otros por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, entre otros.

Sada Goray es investigada por el caso destapado en el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR
Sada Goray es investigada por el caso destapado en el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial amplió por 12 meses el plazo de la investigación preparatoria contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el caso Fondo Mi Vivienda por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, entre otros.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión tomada por la jueza Lorena Sandoval establece que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendrá hasta el 15 de julio del 2027 para terminar con la investigación preparatoria.

TE RECOMENDAMOS

AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Ministerio Público había solicitado la ampliación por 36 meses; sin embargo, la magistrada señaló que 12 meses es un plazo prudencial para la culminación de las diligencias fiscales como la ejecución de pericias especializadas.

La Fiscalía sustentó su pedido al mencionar que existe una especial complejidad de la investigación, demoras en las pericias financieras, un volumen extraordinario de información documental, nueva incorporación relevante e investigados, demoras, inasistencias y reprogramaciones de diligencias, etc.

Por su parte, la defensa de Goray advirtió que, si bien estaban de acuerdo con el requerimiento de prórroga, 36 meses es un plazo excesivo y desproporcionado. Aseguró que existen "tiempos muertos" por la inactividad fiscal desde la formalización de la investigación en julio del 2023. Desde la defensa de Fernandini se opusieron a la solicitud fiscal y argumentaron que el periodo es excesivo.

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que, si bien hubo reprogramaciones, es deber de la Fiscalía hacer los apercibimientos correspondientes "a efectos de no frustrar las mencionadas diligencias". Afirmó que la única diligencia que justifica una prórroga es la realización de las pericias.

"Precisar al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable", indica el documento judicial.

Decisión del Poder Judicial el pasado 25 de agosto.

Decisión del Poder Judicial el pasado 25 de agosto.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

LEER MÁS
Empresario desmiente a Sada Goray: “Ella me presentó al congresista Darwin Espinoza”

Empresario desmiente a Sada Goray: “Ella me presentó al congresista Darwin Espinoza”

LEER MÁS
Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El Ejército usa recursos de la minera Poderosa en Pataz

El Ejército usa recursos de la minera Poderosa en Pataz

LEER MÁS
Dame más poder, por Rosa María Palacios

Dame más poder, por Rosa María Palacios

LEER MÁS
Facultades legislativas de Keiko Fujimori: expertos dudan que apoyo militar en penales reduzca el crimen

Facultades legislativas de Keiko Fujimori: expertos dudan que apoyo militar en penales reduzca el crimen

LEER MÁS
Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

LEER MÁS
JEE excluye a Eduardo Bless por reelección encubierta, pero apelación queda en manos del JNE

JEE excluye a Eduardo Bless por reelección encubierta, pero apelación queda en manos del JNE

LEER MÁS
Keiko Fujimori pide poderes al Congreso por 120 días: proyecto de facultades omite derogación de leyes procrimen

Keiko Fujimori pide poderes al Congreso por 120 días: proyecto de facultades omite derogación de leyes procrimen

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025