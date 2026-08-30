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¡Perú es clave! Cristhian Pacheco logra histórico triunfo en la Maratón de la Ciudad de México

El reconocido maratonista peruano consiguió un tiempo de 2:10:03 para colgarse la medalla de oro en la edición 43 de la Maratón de la Ciudad de México.

Cristhian Pacheco es uno de los fondistas más reconocidos de Perú. Foto: Maratón de la Ciudad de México
Cristhian Pacheco es uno de los fondistas más reconocidos de Perú. Foto: Maratón de la Ciudad de México
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Gran fin de semana para el deporte peruano. Luego del histórico título de Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem, esta vez fue el turno del fondista Cristhian Pacheco. El huancaíno se adjudicó la medalla de oro en la edición 43 de la Maratón de la Ciudad de México 2026.

Con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 13 segundos, el reconocido atleta logró imponerse ante maratonistas africanos, quienes suelen dominar esta clase de pruebas.

Cristhian Pacheco gana la Maratón de la Ciudad de México

El triunfo de Cristhian Pacheco permitió que la bandera peruana vuelva a subir al podio de la Maratón de la Ciudad de México después de 12 años. El último deportista nacional que lo consiguió fue su hermano Raúl Pacheco.

“Agradecer a mi entrenador Raúl Pacheco, que también es mi hermano. Feliz de haber ganado esta maratón. Pasando el medio maratón había bastantes pendientes y pasando el kilómetro 32 fue duro. Llegué bien cansado, y lo más satisfactorio es ganar después de muchos meses de preparación”, manifestó para los medios luego de cruzar la meta del emblemático Zócalo de la Ciudad deMéxico.

“Hemos estado planificando estratégicamente y estudiando el recorrido. Yo vengo de 3.200 de altura en Perú. Buscamos la mejor manera de poder ganar y lo hicimos”, agregó.

El fondista peruano aprovechó la ocasión para remarcar el nivel de los representantes sudamericanos en las recientes maratones. “(…) El nivel de los deportistas latinos o sudamericanos subió. Antes era complicado correr 2.10 o 2.11; ahora la mayoría tiene 2.8, 2.7 o 2.6. Eso hace que ahora podamos pelear contra los africanos”, concluyó.

Cristhian Pacheco apunta a los Juegos Panamericanos Lima 2027

Por otra parte, Cristhian Pacheco indicó que tendrá un tiempo para recuperarse antes de continuar con las competiciones del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

“Vacaciones, recuperarme… Buscar las marcas para clasificar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028”, remarcó sobre sus próximos objetivos.

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