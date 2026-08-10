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Juzgado de Flagrancia de Piura condena a más de 8 años a sujeto por robo agravado

Ismael Pinday M. fue sentenciado a 8 años y 4 meses de prisión por cometer un robo agravado en una tienda de Veintiséis de Octubre, Piura.

Los jueces del Juzgado Colegiado de Flagrancia impusieron además una reparación civil de 300 soles a Pinday. Foto: difusión.
Los jueces del Juzgado Colegiado de Flagrancia impusieron además una reparación civil de 300 soles a Pinday. Foto: difusión.
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A 8 años y 4 meses de pena privativa de la libertad fue sentenciado Ismael Pinday M., quien cometió un robo en una tienda comercial que se ubica en la Av. Francia del distrito de Veintiséis de Octubre, provincia de Piura.

La medida fue dispuesta por los jueces del Juzgado Colegiado de Flagrancia de Piura, quienes sentenciaron, a través de la terminación anticipada, a Ismael Pinday por el delito de robo agravado, imponiéndole también una reparación civil de 300 soles.

PUEDES VER: Condenan a mujer por robo de celular a una adolescente en Piura | piura | La República

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Los hechos ocurrieron la tarde del 5 de mayo del presente año, cuando Ismael Pinday ingresó a la tienda con una varilla de fierro para amenazar a los trabajadores, llevándose un exhibidor de cajas de cigarrillos, un celular, un pack de vinos y dinero en efectivo.

Al salir de la tienda, los vecinos se percataron del asalto y empezaron a arrojarle piedras al ahora sentenciado, quien logró huir de la zona. No obstante, tras un operativo policial fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

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