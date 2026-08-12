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Condenan a casi 7 años de cárcel a reciclador por hurto agravado

Rafael Emerson Martos Mautino, reciclador de 45 años, fue sentenciado a seis años y once meses de prisión por hurto agravado en el asentamiento humano San Miguel.

La víctima lo reconoció como un conocido de la zona. Foto: difusión.
La víctima lo reconoció como un conocido de la zona. Foto: difusión.
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa sentenció a seis años, once meses y once días de pena privativa de la libertad a Rafael Emerson Martos Mautino (45), quien se declaró culpable del delito de hurto agravado.

Según el acta fiscal, Martos Mautino, de ocupación reciclador, ingresó a la vivienda de las agraviadas, ubicada en el asentamiento humano San Miguel. Eran alrededor de las 19:00 horas del 7 de agosto, cuando la hija de la víctima se percató de la presencia de un sujeto desconocido que salía con una impresora entre sus manos y una mochila en la que había S/ 2 000.

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Tras avisar a sus familiares, comenzó la búsqueda del imputado, a quien conocían porque se dedicaba al reciclaje por la zona. Lo encontraron a unas cuadras del lugar con parte de las pertenencias sustraídas, pero sin el dinero.

Durante la audiencia de incoación de proceso inmediato, Rafael Martos Mautino decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso. La jueza Ana Vizcarra Huamán aprobó el acuerdo arribado por el imputado y el representante del Ministerio Público.

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