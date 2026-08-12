Condenan a casi 7 años de cárcel a reciclador por hurto agravado
Rafael Emerson Martos Mautino, reciclador de 45 años, fue sentenciado a seis años y once meses de prisión por hurto agravado en el asentamiento humano San Miguel.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa sentenció a seis años, once meses y once días de pena privativa de la libertad a Rafael Emerson Martos Mautino (45), quien se declaró culpable del delito de hurto agravado.
Según el acta fiscal, Martos Mautino, de ocupación reciclador, ingresó a la vivienda de las agraviadas, ubicada en el asentamiento humano San Miguel. Eran alrededor de las 19:00 horas del 7 de agosto, cuando la hija de la víctima se percató de la presencia de un sujeto desconocido que salía con una impresora entre sus manos y una mochila en la que había S/ 2 000.
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Tras avisar a sus familiares, comenzó la búsqueda del imputado, a quien conocían porque se dedicaba al reciclaje por la zona. Lo encontraron a unas cuadras del lugar con parte de las pertenencias sustraídas, pero sin el dinero.
Durante la audiencia de incoación de proceso inmediato, Rafael Martos Mautino decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso. La jueza Ana Vizcarra Huamán aprobó el acuerdo arribado por el imputado y el representante del Ministerio Público.