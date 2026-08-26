La epidemia del dengue que se avecina

El dengue llega con aviso. Llega con las precipitaciones y con el agua estancada que el mosquito Aedes aegypti necesita para reproducirse. Pero no solo eso. Llega cuando los establecimientos de salud están ocupados en otra emergencia y, sobre todo, cuando la prevención se ejecuta tarde. Hoy es el Día Internacional contra el Dengue, y las cifras confirman que el Estado parece no haber aprendido nada.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en lo que va del año se han registrado más de 42 mil contagios acumulados, lo que ha dejado 48 fallecidos. Se trata de un aumento del 41% respecto al mismo periodo del año anterior. Y las regiones son las más vulnerables.

Se sabe que, hasta el momento, La Libertad concentra casi 28 veces más afectados que en 2025 y Piura ya superó los 7,600 pacientes. Por otro lado, San Martín es la región con mayor mortalidad al acumular 12 de los 48 decesos. Sin embargo, el escenario más crítico todavía está por llegar.

Las lluvias, que llegarán con fuerza entre septiembre y diciembre, pueden superar en cantidad lo registrado otro año recientemente. Ante ello, el ministro de Salud debe presentar al país cuál es el plan de prevención y de mitigación ante este riesgo realmente inminente.

Recordemos que el dengue en el Perú en 2017 fue muy severo. Luego, regresó en 2023 con el brote más grave en una década, con más de 270 mil contagios, dejando 50 niños fallecidos.

Además, lo lamentable es que esta afección tiene una tasa de mortalidad de apenas 2.5% que la OMS estima puede reducirse a menos del 1% con diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Dicho de otra manera: la mayoría de los 48 peruanos fallecidos en lo que va del año murió de algo evitable. Y la razón más documentada es que el primer nivel de atención, los puestos y centros de salud donde el dengue debería detectarse antes de volverse grave, son, todavía, el eslabón más débil y más olvidado del sistema.