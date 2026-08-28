Trabajadores de tres sindicatos protestan contra la Diris Lima Norte por pagos pendientes desde hace 5 meses

Los trabajadores exigen intervención de las autoridades para que se les regularice sus pagos. | Composición LR | Francisco Erazo

Los trabajadores exigen intervención de las autoridades para que se les regularice sus pagos. | Composición LR | Francisco Erazo

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Trabajadores de los servicios de seguridad, limpieza y lavandería realizan protestas frente a la sede de la Diris Lima Norte para exigir que la entidad cumpla con los pagos pendientes a la empresa que les brinda el servicio. Según los manifestantes, la deuda se arrastra desde abril y ya acumula casi cinco meses, situación que pone en riesgo el pago de sus remuneraciones.

Pablo Tanaca, representante de los trabajadores afectados, señaló que llevan cerca de dos semanas realizando plantones frente a la institución. Explicó que la empresa para la que laboran, pese a no recibir los pagos de la Diris, ha continuado cumpliendo con sus trabajadores mediante préstamos y otros mecanismos para sostener el pago de salarios.

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Los trabajadores denuncian que tuvieron que prestarse dinero para solventar sus gastos esenciales.

“La Diris Lima Norte desde el mes de abril no viene efectuando los pagos a la empresa y por eso nosotros nos hemos visto en la obligación de salir a apoyar”, declaró. Añadió que la empresa cumplió con sus obligaciones hasta el 12 de agosto, pero ahora existe el riesgo de que no pueda continuar cubriendo las remuneraciones.

Los trabajadores sostienen que el problema no se origina en la empresa contratista. Gladys, agente de seguridad de Optimus Security, remarcó que la compañía ha continuado pagando sus remuneraciones y gratificaciones, pese a que la Diris no cumple con sus obligaciones contractuales.

“La empresa nos está cumpliendo, pero lo que pasa es que este mes peligra porque somos más de 400 agentes. ¿De dónde va a sacar la empresa más?”, manifestó.

La trabajadora aseguró que esta no sería la primera vez que ocurre una situación similar. Según su testimonio, el año pasado también se registró un periodo de aproximadamente cinco meses sin pagos de la Diris, mientras que la empresa continuó asumiendo las remuneraciones de los trabajadores.

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Trabajadores denuncian falta de respuesta

Los manifestantes cuestionaron la falta de diálogo con los funcionarios de la Diris Lima Norte y pidieron que se agilicen los pagos pendientes. Tanaca mencionó al jefe de la Oficina de Abastecimiento y a otros funcionarios de la institución como parte de las autoridades a quienes solicitan intervenir para solucionar el problema.

Los sindicatos exigen una respuesta inmediata ante las demoras de los pagos que, según denuncian, la Diris aún no ha efectuado.

“Nosotros estamos pidiendo que, por favor, de una vez hagan efectivos esos pagos. Son más de cuatro meses que no están haciendo los pagos a la empresa”, señaló. Carla, otra trabajadora de seguridad, afirmó que durante estos meses muchos empleados han tenido que recurrir a préstamos para cubrir gastos básicos. “Nos prestamos para darles a nuestros hijos arroz con huevo, para el pasaje”, relató.

La trabajadora cuestionó que, mientras ellos afrontan dificultades económicas, no reciben información clara sobre cuándo se concretarán los pagos. También pidió que las autoridades del sector Salud intervengan para esclarecer la situación.

Roberto García, trabajador del área de seguridad y padre de tres hijos, contó que ha tenido que buscar trabajos adicionales para cubrir sus necesidades. “Tengo que buscar 12 cachuelos solo para conseguir plata para mis hijos”, afirmó. Su pedido, al igual que el de sus compañeros, es que la Diris cumpla con los pagos pendientes a la empresa.

Reclaman por posible retorno de empresas anteriores

Los trabajadores también expresaron su preocupación ante un eventual retorno de empresas que anteriormente prestaron servicios en la Diris Lima Norte y que, según denuncian, se retiraron dejando deudas con los trabajadores.

Tanaca señaló que uno de los objetivos de las protestas es evitar que compañías que ya tuvieron antecedentes de incumplimientos vuelvan a ingresar a la institución. Los manifestantes sostienen que estas empresas habrían dejado obligaciones pendientes con trabajadores de seguridad y piden que la Diris tome en cuenta esos antecedentes antes de contratar nuevamente sus servicios.

La República intentó comunicarse con representantes de la Diris Lima Norte para conocer su versión sobre los pagos pendientes y las denuncias formuladas por los trabajadores. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la entidad no había emitido un pronunciamiento sobre la situación.

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