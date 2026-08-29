Los intereses estatales detrás de las transnacionales, por Oscar Vidarte Arévalo

A diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas atrás, no son los Estados los que lideran la dinámica económica a nivel mundial, son las empresas transnacionales. Estas corporaciones han ido ganando espacio político y económico, compitiendo con los Estados en términos de poder.

No obstante, esto resulta relativo. El caso utilizado por excelencia son las empresas de origen chino. ¿Son realmente independientes o sirven a los intereses de China? Y es que, al ser muchas de ellas empresas estatales o con presencia de capital proveniente del sector público, pueden servir a los objetivos de la política exterior china.

El gobierno de EE. UU. suele argüir que el puerto de Chancay, de propiedad mayoritaria de la empresa china Cosco Shipping Ports, puede servir a los intereses militares del gigante asiático. La fusión civil-militar, política impulsada por el presidente Xi Jinping que combina el desarrollo económico con la defensa nacional, genera preocupación en EE. UU. Pero esto no solo sucede en China, también ocurre, en cierta medida, en los países occidentales.

Si bien se trata de una transacción con una empresa privada, en el proceso de compra de los aviones F-16 a Lockheed Martin por parte del Estado peruano, la influencia de EE. UU. ha sido evidente. No es casualidad que en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Cusco este año, el subsecretario de Defensa de los EE. UU., Elbridge Colby, haya destacado esta compra por parte del Perú, al tratarse de “un paso importante para alinearse con la industria de defensa estadounidense”.

Habría que recordar que, si bien se trató de un proceso reservado, fuentes periodísticas señalan que la propuesta estadounidense estaba por debajo de la opción del Gripen sueco. Sin embargo, el mismo gobierno peruano habría expresado consideraciones políticas para inclinar la balanza en favor de los F-16. Incluso la empresa Lockheed Martin hace énfasis en la importancia de esta compra para fortalecer la “alianza estratégica” entre el Perú y EE. UU.

En suma, los Estados construyen vínculos con sus empresas, directa o indirectamente, para atender sus intereses en el ámbito internacional. Para países como el Perú, promover la internacionalización de sus empresas en la región puede suponer prestigio, liderazgo y posicionamiento internacional. Creer que eso solo sucede en China y que las empresas occidentales sirven solo a sus intereses corporativos no necesariamente es cierto.



