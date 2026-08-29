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¿Te contactaron para agilizar el trámite de tu brevete? MTC alerta sobre estafas y revela cómo operan

Falsos funcionarios ofrecen agilizar licencias de conducir mediante pagos y documentos adulterados. El MTC advierte que estos trámites no se realizan a través de intermediarios y pide denunciar estos casos.

MTC alerta sobre estafas para agilizar trámites de brevetes
MTC alerta sobre estafas para agilizar trámites de brevetes | Composición LR / Andina
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El interés por obtener en el menor tiempo posible la licencia de conducir ha llevado a decenas de personas a caer en redes de estafa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alertó que, en lo que va del año, el sector recibió 41 denuncias de personas que fueron contactadas por individuos que ofrecían falsamente realizar o agilizar este trámite a cambio de dinero.

Ante esta situación, el MTC recordó a la ciudadanía que no realiza ningún trámite para obtener un brevete de ninguna clase o categoría. Por el contrario, advirtió que las personas que ofrezcan gestionar, agilizar o garantizar la obtención de este documento a nombre del MTC deben ser denunciadas ante las autoridades policiales.

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Así operan los estafadores que prometen agilizar los trámites de brevetes, según el MTC

De acuerdo con la entidad, estas personas se hacen pasar por funcionarios o servidores públicos y contactan a los interesados por redes sociales ofreciéndoles que sus trámites de licencias de conducir avancen más rápido a cambio de un monto específico.

Los estafadores suelen usar logotipos, formatos y otros elementos que aparentan ser documentos oficiales del MTC para generar confianza, tomando nombres de funcionarios designados del sector. Luego, solicitan depósitos, transferencias o pagos mediante billeteras digitales o a cuentas de terceros. Una vez que reciben el dinero, postergan la supuesta entrega de la licencia y finalmente dejan de responder o bloquean el contacto de la víctima.

¿Dónde se tramitan las licencias de conducir de clase A y clase B?

Según recordó el MTC, las licencias de conducir de clase A para vehículos de cuatro a más ruedas (livianos o pesados) se tramitan ante los gobiernos regionales, mientras que para los brevetes de clase B para vehículos menores corresponde hacer el trámite ante las municipalidades provinciales.

Si una persona es contactada por alguien que solicita dinero a cambio de realizar supuestos trámites en el MTC, puede presentar una denuncia a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, comunicarse al correo integridad@mtc.gob.pe o escribir al WhatsApp 977 620 620, donde recibirá orientación.

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