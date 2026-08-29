Cuidado con las compras baratas en la frontera: Indecopi y Sernac orientarán a viajeros en Tacna para evitar engaños comerciales

Indecopi y Sernac instalarán puntos de orientación en la frontera entre Perú y Chile para informar a los viajeros sobre sus derechos como consumidores y transacciones seguras. | Foto: Indecopi/Andina

Indecopi y Sernac instalarán puntos de orientación en la frontera entre Perú y Chile para informar a los viajeros sobre sus derechos como consumidores y transacciones seguras. | Foto: Indecopi/Andina

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Los viajeros de Perú y Chile que cruzan la frontera para comprar productos o contratar servicios recibirán orientación sobre sus derechos como consumidores, las medidas que pueden tomar para realizar transacciones seguras y los canales oficiales disponibles en caso de consultas o reclamos. La iniciativa será implementada por Indecopi y el Servicio Nacional del Consumidor de Chile (Sernac) en los principales pasos fronterizos entre ambos países.

Uno de los puntos centrales estará ubicado en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, donde Indecopi verificó la instalación de un espacio informativo dirigido a quienes ingresan o salen del país. La medida busca que los consumidores cuenten con información antes de concretar compras o contratar servicios y sepan a qué institución acudir si enfrentan algún problema relacionado con una operación de consumo.

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Indecopi y Sernac instalarán puntos de orientación en los principales pasos fronterizos entre Perú y Chile

El presidente ejecutivo del Indecopi, Juan Carlos del Prado Ponce, visitó el puesto fronterizo de Santa Rosa para supervisar la implementación de uno de estos módulos por el lado peruano. Desde esos espacios, los usuarios podrán acceder a recomendaciones sobre compras seguras, derechos del consumidor y procedimientos disponibles ante eventuales inconvenientes comerciales.

La estrategia también contempla una campaña informativa para explicar de manera sencilla cómo contactar al Indecopi o al Sernac cuando surjan problemas por compras o servicios contratados en cualquiera de los dos países. La orientación estará enfocada en facilitar el acceso a los mecanismos de atención y reducir las dificultades que pueden enfrentar los consumidores cuando realizan transacciones fuera de su país de residencia.

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Acuerdo entre Indecopi y Sernac facilita atención de reclamos y protección al consumidor

Las nuevas acciones forman parte de la cooperación que Indecopi y Sernac mantienen desde 2011 para reforzar la protección de los consumidores que realizan operaciones entre Perú y Chile. Durante ese periodo, ambas entidades han desarrollado mecanismos para facilitar la atención de reclamos y compartir información relacionada con distintos ámbitos del comercio y los servicios.

La coordinación institucional también comprende intercambio de buenas prácticas sobre comercio electrónico, publicidad digital, promociones comerciales, etiquetado y protección de consumidores en entornos digitales. Con la instalación de los puntos fronterizos y la difusión de los canales oficiales, ambas entidades buscan ampliar el acceso a información útil para los viajeros que realizan compras o contratan servicios durante sus desplazamientos entre Perú y Chile.