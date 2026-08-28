EE. UU. frena citas para visa de residencia: ¿afecta a peruanos que tramitan visa de turismo (B1/B2)?

Estados Unidos ha suspendido temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas, afectando a ciudadanos peruanos que buscan residencia permanente. | Foto: Andina/Composición LR

Estados Unidos ha suspendido temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas, afectando a ciudadanos peruanos que buscan residencia permanente. | Foto: Andina/Composición LR

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Estados Unidos interrumpió de forma temporal las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo, una decisión que también afecta a los ciudadanos peruanos que desean residir de manera permanente en ese país. La disposición afecta principalmente a quienes tramitan residencia por vínculos familiares o determinadas vías laborales, aunque no supone la cancelación definitiva de los procesos migratorios que ya se encuentran en curso.

La pausa, según la versión oficial, responde a una capacitación global de funcionarios consulares sobre la aplicación de las normas vinculadas con la denominada carga pública. Mientras se desarrolla este proceso, las entrevistas de visas de inmigrante serán reprogramadas y todavía no existe una fecha general confirmada para su reanudación. Sin embargo, la medida no incluye a las visas de no inmigrante B1/B2, utilizadas principalmente para viajes de negocios y turismo.

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Visa de residencia en EE. UU.: ¿qué pasará con las entrevistas ya programadas para peruanos?

Los ciudadanos peruanos que ya tenían programada una entrevista para obtener una visa de inmigrante no perderán automáticamente su solicitud. De acuerdo con la información disponible, las representaciones diplomáticas estadounidenses han comunicado a los solicitantes afectados que sus citas serán reprogramadas mientras se mantenga vigente la suspensión temporal de las entrevistas consulares.

Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha anunciado una fecha definitiva para reiniciar estas atenciones en todo el mundo. Por ese motivo, quienes tengan un procedimiento abierto deberán revisar las comunicaciones emitidas por la embajada o consulado encargado de su expediente. La postergación de una entrevista tampoco debe confundirse con el rechazo de una solicitud, debido a que la pausa tiene carácter administrativo y temporal.

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¿Están suspendidas las citas para sacar visa de turista B1/B2?

No. Según la información disponible, la suspensión anunciada corresponde a las visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Las visas B1/B2, utilizadas para viajes temporales por negocios y turismo, pertenecen a la categoría de no inmigrante y no están comprendidas en esta pausa.

Por ello, los peruanos que tramitan una visa B1/B2 no deben interpretar la suspensión de entrevistas para residencia como una paralización de las citas de turismo. La medida fue vinculada a una capacitación de funcionarios consulares sobre los criterios de carga pública, que pueden considerar factores como edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y capacidades del solicitante.