HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko pide 120 días para legislar: ¿qué hará con 66 facultades? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

EE. UU. frena citas para visa de residencia: ¿afecta a peruanos que tramitan visa de turismo (B1/B2)?

La pausa de las citas sobre la visa americana, según se informa, se debe a una capacitación de funcionarios consulares sobre la carga pública. Las citas ya programadas serán reprogramadas, sin que los solicitantes pierdan sus procesos migratorios.

Estados Unidos ha suspendido temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas, afectando a ciudadanos peruanos que buscan residencia permanente.
Estados Unidos ha suspendido temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas, afectando a ciudadanos peruanos que buscan residencia permanente. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Estados Unidos interrumpió de forma temporal las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo, una decisión que también afecta a los ciudadanos peruanos que desean residir de manera permanente en ese país. La disposición afecta principalmente a quienes tramitan residencia por vínculos familiares o determinadas vías laborales, aunque no supone la cancelación definitiva de los procesos migratorios que ya se encuentran en curso.

La pausa, según la versión oficial, responde a una capacitación global de funcionarios consulares sobre la aplicación de las normas vinculadas con la denominada carga pública. Mientras se desarrolla este proceso, las entrevistas de visas de inmigrante serán reprogramadas y todavía no existe una fecha general confirmada para su reanudación. Sin embargo, la medida no incluye a las visas de no inmigrante B1/B2, utilizadas principalmente para viajes de negocios y turismo.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

lr.pe

Visa de residencia en EE. UU.: ¿qué pasará con las entrevistas ya programadas para peruanos?

Los ciudadanos peruanos que ya tenían programada una entrevista para obtener una visa de inmigrante no perderán automáticamente su solicitud. De acuerdo con la información disponible, las representaciones diplomáticas estadounidenses han comunicado a los solicitantes afectados que sus citas serán reprogramadas mientras se mantenga vigente la suspensión temporal de las entrevistas consulares.

Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha anunciado una fecha definitiva para reiniciar estas atenciones en todo el mundo. Por ese motivo, quienes tengan un procedimiento abierto deberán revisar las comunicaciones emitidas por la embajada o consulado encargado de su expediente. La postergación de una entrevista tampoco debe confundirse con el rechazo de una solicitud, debido a que la pausa tiene carácter administrativo y temporal.

PUEDES VER: Desalojan construcciones que ocuparon por más de 40 años la avenida Túpac Amaru tras megaoperativo en Carabayllo

lr.pe

¿Están suspendidas las citas para sacar visa de turista B1/B2?

No. Según la información disponible, la suspensión anunciada corresponde a las visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Las visas B1/B2, utilizadas para viajes temporales por negocios y turismo, pertenecen a la categoría de no inmigrante y no están comprendidas en esta pausa.

Por ello, los peruanos que tramitan una visa B1/B2 no deben interpretar la suspensión de entrevistas para residencia como una paralización de las citas de turismo. La medida fue vinculada a una capacitación de funcionarios consulares sobre los criterios de carga pública, que pueden considerar factores como edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y capacidades del solicitante.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EE. UU. suspende temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrantes en todos los consulados del mundo

EE. UU. suspende temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrantes en todos los consulados del mundo

LEER MÁS
La buena noticia para los ciudadanos peruanos: Congreso de EE. UU. busca facilitar su ingreso con visas E-1 y E-2

La buena noticia para los ciudadanos peruanos: Congreso de EE. UU. busca facilitar su ingreso con visas E-1 y E-2

LEER MÁS
Estados Unidos suspende de manera indefinida el trámite de visas para 75 países: Brasil y Rusia entre los afectados

Estados Unidos suspende de manera indefinida el trámite de visas para 75 países: Brasil y Rusia entre los afectados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

LEER MÁS
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS
Turistas cancelan viajes al norte y centro del Perú por temor a lluvias, huaicos y deslizamientos ante El Niño

Turistas cancelan viajes al norte y centro del Perú por temor a lluvias, huaicos y deslizamientos ante El Niño

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025