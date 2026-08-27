Una docena de sismos sacudieron Arequipa, Moquegua y Tumbes en las últimas 48 horas: Esta es la razón

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Doce sismos fueron registrados en distintos puntos del Perú entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto, según el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Aunque los movimientos se distribuyeron en varias regiones, más de la mitad se concentraron en tres zonas: Tumbes, Arequipa y Moquegua.

Tumbes reunió tres de los eventos reportados durante estas 48 horas. El de mayor magnitud ocurrió el jueves a las 12.09 p. m., cuando un movimiento de 4,7 fue localizado a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.

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Solo 14 minutos después, a las 12.23 p. m., otro sismo de magnitud 4,2 tuvo como epicentro una zona ubicada a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla. La actividad sísmica en Tumbes ya había comenzado el día anterior, con un movimiento de magnitud 4,0 registrado al este de Zarumilla.

El sismo de 4,7 en Zorritos fue el de mayor magnitud registrado en el país durante el periodo analizado. Sus características también fueron captadas por la red de acelerómetros del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), que confirmó como referencia la ubicación reportada por el IGP.

En el sur del país, Arequipa acumuló dos movimientos: uno de magnitud 4,2 al sur de Chala y otro de 3,5 al noreste de Camaná. Moquegua también registró dos eventos, ambos de magnitud 3,5 y con referencia en La Capilla. A esta lista se sumó un sismo de 4,1 en Tacna.

Los otros movimientos reportados durante estas 48 horas tuvieron como referencia Junín, Huánuco, Lima y Lambayeque. Hasta el cierre de esta información, ninguno de los 12 eventos había dejado víctimas ni daños materiales de consideración.

¿Por qué tiembla tanto en la costa del Perú?

La explicación se encuentra en la dinámica de las placas tectónicas que se encuentran bajo el territorio peruano.

El borde occidental de Sudamérica forma parte de una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Frente a las costas peruanas, la placa de Nazca se desplaza hacia el continente y se introduce por debajo de la placa Sudamericana mediante un proceso conocido como subducción.

Según estudios del IGP, ambas placas convergen a una velocidad aproximada de entre 7 y 8 centímetros por año. Esta interacción es responsable de una parte importante de los terremotos que ocurren en el Perú.

Sin embargo, la subducción no es la única fuente de sismos. Los movimientos también pueden producirse por la fricción entre las placas, por deformaciones dentro de la placa de Nazca mientras se introduce bajo el continente o por la activación de fallas ubicadas en la corteza terrestre.

Por eso, los epicentros pueden aparecer tanto frente al litoral como en zonas del interior del país. Los 12 movimientos registrados en las últimas 48 horas son un ejemplo de esta distribución.

Arequipa y Moquegua concentran zonas de especial vigilancia

La actividad sísmica del sur del Perú tiene además una característica que mantiene bajo observación a regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna.

Frente a este sector del litoral existen áreas donde las placas permanecen fuertemente acopladas mientras continúan acumulando deformación. Estas zonas son conocidas como áreas de máximo acoplamiento sísmico.

Un estudio realizado por especialistas del IGP a partir de información geodésica identificó una zona de máximo acoplamiento frente a Ica-Arequipa, cuyo potencial se asocia a un escenario de magnitud cercana a 7,9. Otra zona, ubicada frente a Moquegua-Tacna, está relacionada con un escenario que podría alcanzar aproximadamente magnitud 8,2.

Estos escenarios, sin embargo, no significan que los sismos registrados esta semana sean una señal de que un terremoto de esas características esté próximo a ocurrir.

Los estudios de peligro sísmico permiten conocer el potencial de determinadas zonas debido a la energía tectónica acumulada, pero no permiten establecer una fecha o anticipar cuándo ocurrirá un terremoto.

Arequipa también presenta actividad asociada a fallas ubicadas dentro de la corteza. Entre ellas se encuentra el sistema de fallas Ayo-Lluta-Arequipa.

De acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), esta estructura tiene una extensión aproximada de 150 kilómetros y se prolonga desde la zona del Coropuna hasta el Pichu Pichu. La falla atraviesa el flanco del Pacífico de la Cordillera Occidental y presenta evidencias de actividad tectónica reciente.

Tumbes también registra actividad sísmica

La situación en el norte del país responde a una configuración tectónica distinta, aunque Tumbes tampoco está fuera del mapa de actividad sísmica.

La región y el vecino departamento de Piura están influenciados por la subducción de la placa de Nazca, pero también cuentan con sistemas de fallas ubicados dentro de la corteza.

Entre estas estructuras se encuentra la falla Huaypira, localizada al norte de Sullana. Según estudios del IGP, tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y una orientación de este a oeste. En esta zona también han sido identificadas estructuras como las fallas Lancones y Chulucanas.

No obstante, la presencia de estas fallas no permite afirmar que los tres sismos registrados recientemente en Tumbes hayan sido ocasionados por alguna de ellas.

Para determinar el origen de un movimiento telúrico es necesario analizar diferentes características, entre ellas la profundidad del foco, la ubicación del epicentro y el mecanismo mediante el cual ocurrió la ruptura.

Los 12 sismos registrados entre el miércoles y jueves forman parte de la actividad tectónica habitual de un país ubicado en una zona de alta sismicidad. Su ocurrencia no permite predecir cuándo ni dónde se producirá el próximo gran terremoto.