Triunfos de derecha, por Mirko Lauer

¿La derecha? ¿Las derechas? Esta es una encrucijada útil para intentar descifrar el misterio de cuántas y cuáles son ellas. Sobre todo porque, a juzgar por el aplomo de sus voceros, todos los sectores piensan que han ganado las elecciones, y que eso les da derecho al piteo. En este momento solo el gobierno no está reclamando.

° Hay algo llamable la derecha tranquila, para la cual el triunfo de Keiko Fujimori es el equivalente del triunfo del padre Alberto contra el terrorismo en lo militar, y contra los mercantilistas en lo económico. Esta derecha es la más amplia y está segura de que la deriva de Fuerza Popular irá resolviendo las cosas.

° También hay la derecha que no se convence de haber ganado, o por lo menos no lo suficiente. Reclama que se arrincone a los perdedores de la izquierda, dentro y fuera del Congreso. Su modelo es la extrema derecha presidencial en América Latina y más allá. Sospechan que hay caviares infiltrados en el nuevo poder.

° Sobre lo anterior, una carta abierta promovida por el ministro de Justicia de José Jerí y de Fujimori, y un grupo de ultras, muestra que para ellos a este gobierno le falta moverse mucho más a la derecha. La idea es limpiar al Estado de todo lo que tenga un aroma a progresismo, y reemplazarlo por lo que tenga un tufo a reaccionarismo duro.

° Luego está la derecha conciliadora, que le reprocha a los parlamentarios de centro haberse ido con la izquierda en vez de haber hecho lo contrario. En otras palabras, se sentirían muy cómodos con, por ejemplo, Jorge Nieto a su lado. Pero no se sabe mucho sobre ofertas del oficialismo a los centristas del Congreso.

° Hay también una derecha local muy atenta a lo que hace la ultraderecha del exterior. En seguridad, Bukele; en economía, Milei; en diplomacia, Trump; y así sucesivamente. Fujimori se ha referido a algunos de ellos, pero no a todos. Su ubicación dentro de la derecha no es segura, y está en proceso de prueba y error.

° El actual gabinete tiene de todo en este campo. Desde el ultraderechista Álvarez, y ahora líder de una clique a la derecha de Fujimori, hasta el moderado Beingolea. Los firmantes de la carta abierta han intuido que se les abre una oportunidad.