Triunfos de derecha, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
¿La derecha? ¿Las derechas? Esta es una encrucijada útil para intentar descifrar el misterio de cuántas y cuáles son ellas. Sobre todo porque, a juzgar por el aplomo de sus voceros, todos los sectores piensan que han ganado las elecciones, y que eso les da derecho al piteo. En este momento solo el gobierno no está reclamando.
° Hay algo llamable la derecha tranquila, para la cual el triunfo de Keiko Fujimori es el equivalente del triunfo del padre Alberto contra el terrorismo en lo militar, y contra los mercantilistas en lo económico. Esta derecha es la más amplia y está segura de que la deriva de Fuerza Popular irá resolviendo las cosas.
° También hay la derecha que no se convence de haber ganado, o por lo menos no lo suficiente. Reclama que se arrincone a los perdedores de la izquierda, dentro y fuera del Congreso. Su modelo es la extrema derecha presidencial en América Latina y más allá. Sospechan que hay caviares infiltrados en el nuevo poder.
° Sobre lo anterior, una carta abierta promovida por el ministro de Justicia de José Jerí y de Fujimori, y un grupo de ultras, muestra que para ellos a este gobierno le falta moverse mucho más a la derecha. La idea es limpiar al Estado de todo lo que tenga un aroma a progresismo, y reemplazarlo por lo que tenga un tufo a reaccionarismo duro.
° Luego está la derecha conciliadora, que le reprocha a los parlamentarios de centro haberse ido con la izquierda en vez de haber hecho lo contrario. En otras palabras, se sentirían muy cómodos con, por ejemplo, Jorge Nieto a su lado. Pero no se sabe mucho sobre ofertas del oficialismo a los centristas del Congreso.
° Hay también una derecha local muy atenta a lo que hace la ultraderecha del exterior. En seguridad, Bukele; en economía, Milei; en diplomacia, Trump; y así sucesivamente. Fujimori se ha referido a algunos de ellos, pero no a todos. Su ubicación dentro de la derecha no es segura, y está en proceso de prueba y error.
° El actual gabinete tiene de todo en este campo. Desde el ultraderechista Álvarez, y ahora líder de una clique a la derecha de Fujimori, hasta el moderado Beingolea. Los firmantes de la carta abierta han intuido que se les abre una oportunidad.
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).